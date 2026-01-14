Discusión sobre el artículo "MQL5.community Payment System" - página 155
lo han ignorado y no lo arreglan. Me han dicho que funciona pero no es así después de 3 meses. Tiene que haber responsabilidad
@MetaQuotes @MetaQuotes Soporte
Pix es el método de pago más común en Brasil. Su sitio ya ofrece Pix para depósitos:
Por favor, considere añadirlo también para las retiradas. Muchos servicios globales, como Neteller y Skrill, admiten Pix tanto para depósitos como para retiradas.
Esta adición resolvería el problema de las retiradas para los usuarios brasileños y sería muy apreciada.
¿Cuándo volverá la retirada de Paypal?
no
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
Discusión del artículo "Pagos y métodos de pago"
966346, 2025.02.08 05:08
Desafortunadamente, PayPal no está disponible debido a problemas técnicos del proveedor de pagos.
Por favor, intente utilizar otro sistema de pago.
Sentimos las molestias.
Saludos cordiales,
Equipo de Soporte de MQL5.com
Hola,
esto ya no estará disponible
Por favor, utilice otras opciones de pago
Gracias
Estimado usuario,
Esto es permanente. Paypal no volverá de nuevo en nuestra opción de pago.
Saludos cordiales,
Equipo de Soporte MQL5.com
Welp no más paypal
Tengo 12 opciones para "recargar" mi cuenta, pero sólo tengo 3 opciones para retirar, se puede ver claramente dónde están las prioridades de Metaquotes.
Seguramente si pueden tener tantas opciones para depositar dinero entonces pueden tener más opciones para retirar.
No tiene ningún sentido.
He enviado tantos chats a la mesa de servicio y repiten la misma línea todo y actuar como todo todo bien y funciona. No lo van a arreglar y parece que se van a quedar con el dinero de todos.
Hola, ¿es posible recargar con cripto?
Hola, puede recargar el monedero WMT en el sistema Webmoney con cripto, y luego desde Webmoney transferir a su cuenta en mql5.com.
Hola Amigos, Llevo semanas intentando pagar un nuevo EA pero no lo consigo. Tengo suficiente dinero en efectivo con PAYPAL. ¿Qué ha fallado? ¿Cuánto tiempo debo seguir esperando hasta que se encuentre una solución?
¿Quién tiene la respuesta a mis preguntas? Por favor, hágamelo saber de su lado. Ya he perdido bastante dinero y no entiendo por qué. Por favor, por favor, por favor no dude en informarnos acerca de sus dificultades con PAYPAL.
Gracias y un cordial saludo. NILLSCASH.