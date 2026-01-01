Las actas de reunión del FOMC se publican como un informe detallado de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Las reuniones se celebran 8 veces al año y se centran en las condiciones económicas y financieras de la Reserva Federal.

Las actas revelan la postura de la Fed y de algunos de los miembros del Comité sobre las condiciones actuales y las medidas necesarias de la política monetaria. Asimismo, las actas contienen información acerca de la votación sobre la decisión de la tasa de interés: la distribución de los votos a favor y en contra.

Las actas son publicadas tres semanas después de la reunión. Los analistas monitorean la publicación de este informe, ya que describe al detalle no solo la postura general de la Fed, sino también las opiniones de los miembros del Comité con derecho a voto, que pueden diferir del punto de vista general. Así, sabiendo qué miembro del Comité votó en contra de la decisión, los analistas seguirán de cerca la retórica adicional en los discursos públicos, tratando de predecir nuevos desarrollos en las actividades de la Reserva Federal.

La publicación de las actas del FOMC pueden provocar una pequeña volatilidad en las cotizaciones del dólar, especialmente si reflejan un mayor número de tendencias económicas "en contra" o negativas.