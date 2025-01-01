TimeUpdate

Recebe o tempo da mudança de posição em segundos, desde 01.01.1970.

datetime TimeUpdate() const

Valor de retorno

Tempo da mudança de posição em segundos, desde 01.01.1970.

Observação

Posição deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando os métodos Select (pelo símbolo) ou SelectByIndex (pelo índice).