- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
TimeMsc
01.01.1970 から経ったミリ秒で表されたポジション開始時刻を取得します。
|
ulong TimeMsc() const
戻り値
01.01.1970 から経ったミリ秒で表されたポジション開始時刻
注意事項
ポジションは主に Select（シンボルによる選択）または SelectByIndex（インデックスによる選択）メソッドで選択されるべきです。