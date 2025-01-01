ドキュメントセクション
TimeMsc

01.01.1970 から経ったミリ秒で表されたポジション開始時刻を取得します。

ulong  TimeMsc() const

戻り値

01.01.1970 から経ったミリ秒で表されたポジション開始時刻

注意事項

ポジションは主に Select（シンボルによる選択）または SelectByIndex（インデックスによる選択）メソッドで選択されるべきです。