TimeMsc

포지션 오프닝 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후.

ulong TimeMsc() const

값 반환

포지션 오프닝 시간(밀리초) : 1970년 1월 1일 이후.

참고

위치는 선택 (기호별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메서드를 사용하여 액세스하기 위해 미리 선택해야 합니다.