TimeMsc

Recebe tempo de abertura posição em milissegundos desde 01.01.1970.

ulong TimeMsc() const

Valor de retorno

Tempo de abertura posição em milissegundos desde 01.01.1970.

Observação

Posição deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando os métodos Select (pelo símbolo) ou SelectByIndex (pelo índice).