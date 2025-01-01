- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
TimeMsc
Recebe tempo de abertura posição em milissegundos desde 01.01.1970.
|
ulong TimeMsc() const
Valor de retorno
Tempo de abertura posição em milissegundos desde 01.01.1970.
Observação
Posição deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando os métodos Select (pelo símbolo) ou SelectByIndex (pelo índice).