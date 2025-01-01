Seleciona a posição segundo o nome do instrumento e o número mágico para trabalhos futuros.

bool SelectByMagic(

const string symbol,

const ulong magic

);

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento.

magic

[in] Número mágico da posição.

valor de retorno

Retorna true se for bem-sucedido ou false no caso de a posição não estar selecionada..