Seleciona a posição segundo o nome do instrumento e o número mágico para trabalhos futuros.

bool  SelectByMagic(
   const string  symbol// nome do instrumento
   const ulong   magic   // número mágico
   );

Parâmetros

symbol

[in]  Nome do instrumento.

magic

[in]  Número mágico da posição.

valor de retorno

Retorna true se for bem-sucedido ou false no caso de a posição não estar selecionada..