MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCPositionInfoSelectByMagic
- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
SelectByMagic
금융상품의 이름과 추가 작업에 사용할 매직 넘버를 기준으로 위치를 선택하기.
|
bool SelectByMagic(
매개변수
Symbol
[in] 기호 이름.
magic
[in] 포지션의 매직 넘버.
값 반환
성공하면 true, 포지션을 선택하지 못하면 false.