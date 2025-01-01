문서화섹션
금융상품의 이름과 추가 작업에 사용할 매직 넘버를 기준으로 위치를 선택하기.

bool  SelectByMagic(
   const string  symbol// 기호 이름
   const ulong   magic   // 매직 넘버
   );

매개변수

Symbol

[in]  기호 이름.

magic

[in]  포지션의 매직 넘버.

값 반환

성공하면 true, 포지션을 선택하지 못하면 false.