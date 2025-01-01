DocumentazioneSezioni
Ottiene il nome del simbolo dell'ordine.

string  Symbol() const

Valore di ritorno

Nome del simbolo dell'ordine.

Nota

L'ordine deve essere selezionato usando i metodi Select (da ticket) o SelectByIndex (da indice).