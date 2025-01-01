DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneyNoneCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Obtiene el volumen de trading de la posición larga.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // Precio
   double  sl         // Precio Stop Loss
   )

Parámetros

price

[in]  Precio.

sl

[in]  Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición larga.

Nota

La función devuelve siempre el tamaño de lote mínimo.