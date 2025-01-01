Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneyNoneCheckOpenLong ValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Obtiene el volumen de trading de la posición larga. virtual double CheckOpenLong( double price, // Precio double sl // Precio Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición larga. Nota La función devuelve siempre el tamaño de lote mínimo. ValidationSettings CheckOpenShort