CList

La clase CList proporciona una lista dinámica de instancias de la clase CObject e instancias de clases hijas.

Descripción

La clase CList permite trabajar con una lista de instancias de CObject e instancias de clases hijas. La clase permite añadir, insertar y borrar elementos de la lista, así como ordenarlos y buscarlos en una lista ordenada. Además, los métodos implementados permiten trabajar con archivos.

La clase CList presenta algunas sutilezas. Esta clase tiene un mecanismo de control de memoria dinámica, de modo que tenga cuidado al trabajar con los elementos de la lista.

Las sutilezas del mecanismo de gestión de memoria son parecidas a las descritas en CArrayObj.

Declaración

class CList : public CObject

Título

#include <Arrays\List.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CList

Métodos de la clase

Atributos FreeMode Obtiene la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista. FreeMode Establece la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista Total Obtiene el número de elementos de la lista IsSorted Obtiene la bandera de la lista ordenada SortMode Obtiene el modo de ordenación Métodos de creación CreateElement Crea un nuevo ítem en la lista Métodos de adición Add Añade un elemento al final de la lista Insert Inserta un elemento en la lista en la posición especificada Métodos de borrado DetachCurrent Borra el elemento de la lista de la posición actual sin eliminarlo "físicamente" DeleteCurrent Borra el elemento de la lista de la posición actual Delete Borra el elemento de la posición especificada de la lista Clear Borra todos los ítemes Navegación IndexOf Obtiene el índice del ítem de la lista GetNodeAtIndex Obtiene el ítem de la lista del índice especificado GetFirstNode Obtiene el primer elemento de la lista GetPrevNode Obtiene el elemento anterior de la lista GetCurrentNode Obtiene el elemento actual de la lista GetNextNode Obtiene el próximo elemento de la lista GetLastNode Obtiene el último elemento Métodos de ordenación Sort Ordena la lista MoveToIndex Mueve el elemento actual de la lista a la posición especificada Exchange Intercambia los elementos de la lista Métodos de comparación CompareList Compara la lista con otra Métodos de búsqueda Búsqueda Busca un elemento igual a la muestra en la lista ordenada Entrada/salida virtual Save Guarda los datos en el archivo virtual Load Carga los datos del archivo virtual Type Obtiene el identificador de tipo de la lista