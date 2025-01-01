- FreeMode
CList
La clase CList proporciona una lista dinámica de instancias de la clase CObject e instancias de clases hijas.
Descripción
La clase CList permite trabajar con una lista de instancias de CObject e instancias de clases hijas. La clase permite añadir, insertar y borrar elementos de la lista, así como ordenarlos y buscarlos en una lista ordenada. Además, los métodos implementados permiten trabajar con archivos.
La clase CList presenta algunas sutilezas. Esta clase tiene un mecanismo de control de memoria dinámica, de modo que tenga cuidado al trabajar con los elementos de la lista.
Las sutilezas del mecanismo de gestión de memoria son parecidas a las descritas en CArrayObj.
Declaración
|
class CList : public CObject
Título
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CList
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista.
|
Establece la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista
|
Obtiene el número de elementos de la lista
|
Obtiene la bandera de la lista ordenada
|
Obtiene el modo de ordenación
|
Métodos de creación
|
|
Crea un nuevo ítem en la lista
|
Métodos de adición
|
|
Añade un elemento al final de la lista
|
Inserta un elemento en la lista en la posición especificada
|
Métodos de borrado
|
|
Borra el elemento de la lista de la posición actual sin eliminarlo "físicamente"
|
Borra el elemento de la lista de la posición actual
|
Borra el elemento de la posición especificada de la lista
|
Borra todos los ítemes
|
Navegación
|
|
Obtiene el índice del ítem de la lista
|
Obtiene el ítem de la lista del índice especificado
|
Obtiene el primer elemento de la lista
|
Obtiene el elemento anterior de la lista
|
Obtiene el elemento actual de la lista
|
Obtiene el próximo elemento de la lista
|
Obtiene el último elemento
|
Métodos de ordenación
|
|
Ordena la lista
|
Mueve el elemento actual de la lista a la posición especificada
|
Intercambia los elementos de la lista
|
Métodos de comparación
|
|
Compara la lista con otra
|
Métodos de búsqueda
|
|
Busca un elemento igual a la muestra en la lista ordenada
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Guarda los datos en el archivo
|
virtual Load
|
Carga los datos del archivo
|
virtual Type
|
Obtiene el identificador de tipo de la lista
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare