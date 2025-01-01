DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCList 

CList

La clase CList proporciona una lista dinámica de instancias de la clase CObject e instancias de clases hijas.

Descripción

La clase CList permite trabajar con una lista de instancias de CObject e instancias de clases hijas. La clase permite añadir, insertar y borrar elementos de la lista, así como ordenarlos y buscarlos en una lista ordenada. Además, los métodos implementados permiten trabajar con archivos.

La clase CList presenta algunas sutilezas. Esta clase tiene un mecanismo de control de memoria dinámica, de modo que tenga cuidado al trabajar con los elementos de la lista.

Las sutilezas del mecanismo de gestión de memoria son parecidas a las descritas en CArrayObj.

Declaración

   class CList : public CObject

Título

   #include <Arrays\List.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CList

Métodos de la clase

Atributos

 

FreeMode

Obtiene la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista.

FreeMode

Establece la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista

Total

Obtiene el número de elementos de la lista

IsSorted

Obtiene la bandera de la lista ordenada

SortMode

Obtiene el modo de ordenación

Métodos de creación

 

CreateElement

Crea un nuevo ítem en la lista

Métodos de adición

 

Add

Añade un elemento al final de la lista

Insert

Inserta un elemento en la lista en la posición especificada

Métodos de borrado

 

DetachCurrent

Borra el elemento de la lista de la posición actual sin eliminarlo "físicamente"

DeleteCurrent

Borra el elemento de la lista de la posición actual

Delete

Borra el elemento de la posición especificada de la lista

Clear

Borra todos los ítemes

Navegación

 

IndexOf

Obtiene el índice del ítem de la lista

GetNodeAtIndex

Obtiene el ítem de la lista del índice especificado

GetFirstNode

Obtiene el primer elemento de la lista

GetPrevNode

Obtiene el elemento anterior de la lista

GetCurrentNode

Obtiene el elemento actual de la lista

GetNextNode

Obtiene el próximo elemento de la lista

GetLastNode

Obtiene el último elemento

Métodos de ordenación

 

Sort

Ordena la lista

MoveToIndex

Mueve el elemento actual de la lista a la posición especificada

Exchange

Intercambia los elementos de la lista

Métodos de comparación

 

CompareList

Compara la lista con otra

Métodos de búsqueda

 

Búsqueda

Busca un elemento igual a la muestra en la lista ordenada

Entrada/salida

 

virtual Save

Guarda los datos en el archivo

virtual Load

Carga los datos del archivo

virtual Type

Obtiene el identificador de tipo de la lista

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 