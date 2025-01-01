DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListMoveToIndex 

MoveToIndex

Mueve el elemento actual de la lista a la posición especificada.

bool  MoveToIndex(
   int  pos      // Posición
   )

Parámetros

pos

[in] Posición de la lista a mover.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el ítem no se puede mover.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::MoveToIndex(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- mueve el elemento actual al inicio 
   list.MoveToIndex(0); 
   //--- utiliza la lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 