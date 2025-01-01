- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
MoveToIndex
Mueve el elemento actual de la lista a la posición especificada.
|
bool MoveToIndex(
Parámetros
pos
[in] Posición de la lista a mover.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el ítem no se puede mover.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CList::MoveToIndex(int)