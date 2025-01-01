DocumentaciónSecciones
Busca un elemento igual a la muestra en la lista ordenada.

CObject*  Search(
   CObject*  element      // Muestra
   )

Parámetros

element

[in] Elemento a buscar en la lista.

Valor devuelto

Puntero al elemento encontrado si se ejecuta correctamente; NULL, si el ítem no se encuentra.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::Search(CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- añade elementos a la lista 
   //--- . . . 
   //--- ordena la lista 
   list.Sort(0); 
   //--- crea la muestra 
   CObject *sample=new CObject; 
   if(sample==NULL
     { 
      printf("Error en la creación de la muestra"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- establece los atributos de la muestra 
   //--- . . . 
   //--- busca el elemento 
   if(list.Search(sample)!=NULLprintf("Elemento encontrado"); 
   else                          printf("Elemento no encontrado"); 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 