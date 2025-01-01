//--- ejemplo de CList::Search(CObject*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Error al crear el objeto");

return;

}

//--- añade elementos a la lista

//--- . . .

//--- ordena la lista

list.Sort(0);

//--- crea la muestra

CObject *sample=new CObject;

if(sample==NULL)

{

printf("Error en la creación de la muestra");

delete list;

return;

}

//--- establece los atributos de la muestra

//--- . . .

//--- busca el elemento

if(list.Search(sample)!=NULL) printf("Elemento encontrado");

else printf("Elemento no encontrado");

//--- elimina la lista

delete list;

}