//--- ejemplo de CList::Sort(int)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Error al crear el objeto");

return;

}

//--- ordenación en modo 0

list.Sort(0);

//--- utiliza la lista

//--- ...

//--- elimina la lista

delete list;

}