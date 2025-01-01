DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListSort 

Sort

Ordena la lista.

void  Sort(
   int  mode      // Modo de ordenación
   )

Parámetros

mode

[in] Modo de ordenación.

Valor devuelto

No.

Nota

La lista se ordena siempre en orden ascendente.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::Sort(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- ordenación en modo 0 
   list.Sort(0); 
   //--- utiliza la lista 
   //--- ... 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 