- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CList
CList ist eine Klasse der dynamischen Liste von Instanzen von CObject-Klasse und ihre geerbten Klassen.
Beschreibung
Klasse CList bietet die Möglichkeit, mit einer Liste der Instanzen der CObject-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten. Die Klasse erlaubt Elemente der Liste hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, eine Liste zu sortieren, in einer sortierten Liste zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.
Es gibt bestimmte Arbeitseinzelheiten für die Klasse CList. Die Klasse hat einen Mechanismus zur dynamischen Speicherverwaltung, so müssen Sie bei der Arbeit mit den Elementen der Liste sehr vorsichtig sein.
Die Arbeitseinzelheiten vom Speicherverwaltungsmechanismus sind den in CArrayObj beschriebenen Einzelheiten ähnlich.
Deklaration
|
class CList : public CObject
Kopf
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CList
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste.
|
Setzt das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste
|
Erhält die Anzahl der Elementen in der Liste
|
Erhält das Flag der Listesortierung
|
Erhält den Sortiertyp
|
Das Erstellen eines neuen Elements
|
|
virtual CreateElement
|
Erstellt ein neues Element in der Liste
|
Füllung
|
|
Fügt ein Element am Ende der Liste hinzu
|
Fügt ein Element in die Liste an die angegebene Position ein
|
Löschen
|
|
Nimmt ein Element aus der aktuelle Position der Liste aus, ohne es "körperlich" zu löschen.
|
Löscht ein Element an der aktuellen Position der Liste
|
Löscht ein Element an der angegebenen Position der Liste
|
Löscht alle Elemente der Liste
|
Navigation
|
|
Erhält den Index des angegebenen Listenelements
|
Erhält ein Element an der angegebene Position der Liste
|
Erhält das erste Elemente in der Liste
|
Erhält das vorhergehende Element in der Liste.
|
Erhält das aktuelle Listenelement
|
Erhält das nachfolgende Element in der Liste.
|
Erhält das letzte Element in der Liste.
|
Verschieben von Elementen
|
|
Sortiert eine Liste
|
Verschiebt das aktuelle Listenelement an die angegebene Position
|
Tauscht die Elemente in der Liste aus
|
Vergleich
|
|
Vergleicht eine Liste mit einer anderen Liste
|
Suche
|
|
Sucht nach einem Element in einer sortierten Liste, das gleich dem Muster ist.
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Speichert Daten der Liste in einer Datei
|
virtual Load
|
Lädt Daten der Liste aus einer Datei
|
virtual Type
|
Erhält die Identifikator des Listentyps.
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare