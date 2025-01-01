DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCList 

CList

CList ist eine Klasse der dynamischen Liste von Instanzen von CObject-Klasse und ihre geerbten Klassen.

Beschreibung

Klasse CList bietet die Möglichkeit, mit einer Liste der Instanzen der CObject-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten. Die Klasse erlaubt Elemente der Liste hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, eine Liste zu sortieren, in einer sortierten Liste zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.

Es gibt bestimmte Arbeitseinzelheiten für die Klasse CList. Die Klasse hat einen Mechanismus zur dynamischen Speicherverwaltung, so müssen Sie bei der Arbeit mit den Elementen der Liste sehr vorsichtig sein.

Die Arbeitseinzelheiten vom Speicherverwaltungsmechanismus sind den in CArrayObj beschriebenen Einzelheiten ähnlich.

Deklaration

   class CList : public CObject

Kopf

   #include <Arrays\List.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CList

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

FreeMode

Erhält das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste.

FreeMode

Setzt das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste

Total

Erhält die Anzahl der Elementen in der Liste

IsSorted

Erhält das Flag der Listesortierung

SortMode

Erhält den Sortiertyp

Das Erstellen eines neuen Elements

 

virtual CreateElement

Erstellt ein neues Element in der Liste

Füllung

 

Add

Fügt ein Element am Ende der Liste hinzu

Insert

Fügt ein Element in die Liste an die angegebene Position ein

Löschen

 

DetachCurrent

Nimmt ein Element aus der aktuelle Position der Liste aus, ohne es "körperlich" zu löschen.

DeleteCurrent

Löscht ein Element an der aktuellen Position der Liste

Delete

Löscht ein Element an der angegebenen Position der Liste

Clear

Löscht alle Elemente der Liste

Navigation

 

IndexOf

Erhält den Index des angegebenen Listenelements

GetNodeAtIndex

Erhält ein Element an der angegebene Position der Liste

GetFirstNode

Erhält das erste Elemente in der Liste

GetPrevNode

Erhält das vorhergehende Element in der Liste.

GetCurrentNode

Erhält das aktuelle Listenelement

GetNextNode

Erhält das nachfolgende Element in der Liste.

GetLastNode

Erhält das letzte Element in der Liste.

Verschieben von Elementen

 

Sort

Sortiert eine Liste

MoveToIndex

Verschiebt das aktuelle Listenelement an die angegebene Position

Exchange

Tauscht die Elemente in der Liste aus

Vergleich

 

CompareList

Vergleicht eine Liste mit einer anderen Liste

Suche

 

Search

Sucht nach einem Element in einer sortierten Liste, das gleich dem Muster ist.

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Speichert Daten der Liste in einer Datei

virtual Load

Lädt Daten der Liste aus einer Datei

virtual Type

Erhält die Identifikator des Listentyps.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 