CList

CList ist eine Klasse der dynamischen Liste von Instanzen von CObject-Klasse und ihre geerbten Klassen.

Beschreibung

Klasse CList bietet die Möglichkeit, mit einer Liste der Instanzen der CObject-Klasse und ihrer Nachfolger zu arbeiten. Die Klasse erlaubt Elemente der Liste hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, eine Liste zu sortieren, in einer sortierten Liste zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.

Es gibt bestimmte Arbeitseinzelheiten für die Klasse CList. Die Klasse hat einen Mechanismus zur dynamischen Speicherverwaltung, so müssen Sie bei der Arbeit mit den Elementen der Liste sehr vorsichtig sein.

Die Arbeitseinzelheiten vom Speicherverwaltungsmechanismus sind den in CArrayObj beschriebenen Einzelheiten ähnlich.

Deklaration

class CList : public CObject

Kopf

#include <Arrays\List.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CList

Gruppen der Klassenmethode

Attribute FreeMode Erhält das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste. FreeMode Setzt das Flag von Speicherverwaltung beim Löschen von Elementen aus der Liste Total Erhält die Anzahl der Elementen in der Liste IsSorted Erhält das Flag der Listesortierung SortMode Erhält den Sortiertyp Das Erstellen eines neuen Elements virtual CreateElement Erstellt ein neues Element in der Liste Füllung Add Fügt ein Element am Ende der Liste hinzu Insert Fügt ein Element in die Liste an die angegebene Position ein Löschen DetachCurrent Nimmt ein Element aus der aktuelle Position der Liste aus, ohne es "körperlich" zu löschen. DeleteCurrent Löscht ein Element an der aktuellen Position der Liste Delete Löscht ein Element an der angegebenen Position der Liste Clear Löscht alle Elemente der Liste Navigation IndexOf Erhält den Index des angegebenen Listenelements GetNodeAtIndex Erhält ein Element an der angegebene Position der Liste GetFirstNode Erhält das erste Elemente in der Liste GetPrevNode Erhält das vorhergehende Element in der Liste. GetCurrentNode Erhält das aktuelle Listenelement GetNextNode Erhält das nachfolgende Element in der Liste. GetLastNode Erhält das letzte Element in der Liste. Verschieben von Elementen Sort Sortiert eine Liste MoveToIndex Verschiebt das aktuelle Listenelement an die angegebene Position Exchange Tauscht die Elemente in der Liste aus Vergleich CompareList Vergleicht eine Liste mit einer anderen Liste Suche Search Sucht nach einem Element in einer sortierten Liste, das gleich dem Muster ist. Eingabe/Ausgabe virtual Save Speichert Daten der Liste in einer Datei virtual Load Lädt Daten der Liste aus einer Datei virtual Type Erhält die Identifikator des Listentyps.