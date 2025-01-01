DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListGetPrevNode 

GetPrevNode

Obtiene el elemento anterior de la lista.

CObject*  GetPrevNode()

Valor devuelto

Puntero al elemento anterior, en caso de éxito; NULL si no se puede obtener el puntero.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::GetPrevNode()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- añade elementos a la lista 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.GetPrevNode(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("Obtener el error del nodo"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- utiliza el elemento 
   //--- . . . 
   //--- no borrar el elemento 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 