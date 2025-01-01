//--- ejemplo de CList::Delete(int)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Error al crear el objeto");

return;

}

//--- añade elementos a la lista

//--- . . .

if(!list.Delete(0))

{

printf("Error de eliminación");

delete list;

return;

}

//--- elimina la lista

delete list;

}