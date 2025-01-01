- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Delete
Borra el elemento de la lista en la posición especificada.
|
bool Delete(
Parámetros
pos
[in] Posición donde se desea borrar el elemento de la lista.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede borrar.
Nota
Si la gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los elementos borrados se libera.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CList::Delete(int)