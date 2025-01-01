- FreeMode
CList
Класс CList является классом динамического списка экземпляров класса CObject и его наследников.
Описание
Класс CList обеспечивает возможность работы со списком экземпляров класса CObject и его наследников. В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов списка, сортировки списка, поисков в сортированном списке. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.
Существуют определенные тонкости работы с классом CList. В классе реализован механизм управления динамической памятью, поэтому нужно быть очень внимательным при работе с элементами списка.
Тонкости работы с механизмом управления памятью аналогичны описанным в CArrayObj.
Декларация
|
class CList : public CObject
Заголовок
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
Иерархия наследования
CList
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает флаг управления памятью при удалении элементов списка.
|
Устанавливает флаг управления памятью при удалении элементов списка
|
Получает количество элементов в списке
|
Получает флаг сортированности списка
|
Получает вариант сортировки
|
Создание нового элемента
|
|
virtual CreateElement
|
Создает новый элемент списка
|
Наполнение
|
|
Добавляет элемент в конец списка
|
Вставляет элемент в список в указанную позицию
|
Удаление
|
|
Изымает элемент из текущей позиции списка, не удаляя его “физически"
|
Удаляет элемент из текущей позиции списка
|
Удаляет элемент из указанной позиции списка
|
Удаляет все элементы списка
|
Навигация
|
|
Получает индекс указанного элемента списка
|
Получает элемент из указанной позиции списка
|
Получает первый элемент списка
|
Получает предыдущий элемент списка
|
Получает текущий элемент списка
|
Получает следующий элемент списка
|
Получает последний элемент списка
|
Перемещение элементов
|
|
Сортирует список
|
Перемещает текущий элемент списка в указанную позицию
|
Меняет элементы списка местами
|
Сравнение
|
|
Сравнивает список с другим списком
|
Поиск
|
|
Ищет элемент, равный образцу, в сортированном списке
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Save
|
Сохраняет данные списка в файл
|
virtual Load
|
Загружает данные списка из файла
|
virtual Type
|
Получает идентификатор типа списка
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare