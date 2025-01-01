CList

Класс CList является классом динамического списка экземпляров класса CObject и его наследников.

Описание

Класс CList обеспечивает возможность работы со списком экземпляров класса CObject и его наследников. В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов списка, сортировки списка, поисков в сортированном списке. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.

Существуют определенные тонкости работы с классом CList. В классе реализован механизм управления динамической памятью, поэтому нужно быть очень внимательным при работе с элементами списка.

Тонкости работы с механизмом управления памятью аналогичны описанным в CArrayObj.

Декларация

class CList : public CObject

Заголовок

#include <Arrays\List.mqh>

Иерархия наследования CObject CList

Методы класса по группам

Атрибуты FreeMode Получает флаг управления памятью при удалении элементов списка. FreeMode Устанавливает флаг управления памятью при удалении элементов списка Total Получает количество элементов в списке IsSorted Получает флаг сортированности списка SortMode Получает вариант сортировки Создание нового элемента virtual CreateElement Создает новый элемент списка Наполнение Add Добавляет элемент в конец списка Insert Вставляет элемент в список в указанную позицию Удаление DetachCurrent Изымает элемент из текущей позиции списка, не удаляя его “физически" DeleteCurrent Удаляет элемент из текущей позиции списка Delete Удаляет элемент из указанной позиции списка Clear Удаляет все элементы списка Навигация IndexOf Получает индекс указанного элемента списка GetNodeAtIndex Получает элемент из указанной позиции списка GetFirstNode Получает первый элемент списка GetPrevNode Получает предыдущий элемент списка GetCurrentNode Получает текущий элемент списка GetNextNode Получает следующий элемент списка GetLastNode Получает последний элемент списка Перемещение элементов Sort Сортирует список MoveToIndex Перемещает текущий элемент списка в указанную позицию Exchange Меняет элементы списка местами Сравнение CompareList Сравнивает список с другим списком Поиск Search Ищет элемент, равный образцу, в сортированном списке Ввод/вывод virtual Save Сохраняет данные списка в файл virtual Load Загружает данные списка из файла virtual Type Получает идентификатор типа списка