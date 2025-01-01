ДокументацияРазделы
CList

Класс CList является классом динамического списка экземпляров класса CObject и его наследников.

Описание

Класс CList обеспечивает возможность работы со списком экземпляров класса CObject и его наследников. В классе реализованы возможности добавления/вставки/удаления элементов списка, сортировки списка, поисков в сортированном списке. Кроме того, реализованы методы работы с файлом.

Существуют определенные тонкости работы с классом CList. В классе реализован механизм управления динамической памятью, поэтому нужно быть очень внимательным при работе с элементами списка.

Тонкости работы с механизмом управления памятью аналогичны описанным в CArrayObj.

Декларация

   class CList : public CObject

Заголовок

   #include <Arrays\List.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CList

Методы класса по группам

Атрибуты

 

FreeMode

Получает флаг управления памятью при удалении элементов списка.

FreeMode

Устанавливает флаг управления памятью при удалении элементов списка

Total

Получает количество элементов в списке

IsSorted

Получает флаг сортированности списка

SortMode

Получает вариант сортировки

Создание нового элемента

 

virtual CreateElement

Создает новый элемент списка

Наполнение

 

Add

Добавляет элемент в конец списка

Insert

Вставляет элемент в список в указанную позицию

Удаление

 

DetachCurrent

Изымает элемент из текущей позиции списка, не удаляя его “физически"

DeleteCurrent

Удаляет элемент из текущей позиции списка

Delete

Удаляет элемент из указанной позиции списка

Clear

Удаляет все элементы списка

Навигация

 

IndexOf

Получает индекс указанного элемента списка

GetNodeAtIndex

Получает элемент из указанной позиции списка

GetFirstNode

Получает первый элемент списка

GetPrevNode

Получает предыдущий элемент списка

GetCurrentNode

Получает текущий элемент списка

GetNextNode

Получает следующий элемент списка

GetLastNode

Получает последний элемент списка

Перемещение элементов

 

Sort

Сортирует список

MoveToIndex

Перемещает текущий элемент списка в указанную позицию

Exchange

Меняет элементы списка местами

Сравнение

 

CompareList

Сравнивает список с другим списком

Поиск

 

Search

Ищет элемент, равный образцу, в сортированном списке

Ввод/вывод

 

virtual Save

Сохраняет данные списка в файл

virtual Load

Загружает данные списка из файла

virtual Type

Получает идентификатор типа списка

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 