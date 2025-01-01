DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListAdd 

Add

Añade un elemento al final de la lista.

int  Add(
   CObject*  element      // Elemento a añadir
   )

Parámetros

element

[in] Valor del elemento a añadir en la lista.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el índice del elemento añadido; en caso de error devuelve -1.

Nota

Si el parámetro no contiene un puntero válido (por ejemplo, NULL), entonces el elemento no se añade a la lista.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::Add(Cobject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- añade 100 elementos 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Add(new CObject)==-1) 
        { 
         printf("Error al añadir elemento"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- utiliza la lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 