Add
Añade un elemento al final de la lista.
|
int Add(
Parámetros
element
[in] Valor del elemento a añadir en la lista.
Valor devuelto
Si se ejecuta correctamente, devuelve el índice del elemento añadido; en caso de error devuelve -1.
Nota
Si el parámetro no contiene un puntero válido (por ejemplo, NULL), entonces el elemento no se añade a la lista.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CList::Add(Cobject*)