Add

Añade un elemento al final de la lista.

int Add(

CObject* element

)

Parámetros

element

[in] Valor del elemento a añadir en la lista.

Valor devuelto

Si se ejecuta correctamente, devuelve el índice del elemento añadido; en caso de error devuelve -1.

Nota

Si el parámetro no contiene un puntero válido (por ejemplo, NULL), entonces el elemento no se añade a la lista.

Ejemplo: