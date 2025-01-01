DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListClear 

Clear

Borra todos los elementos de la lista.

void  Clear()

Nota

Si la gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los elementos borrados se libera.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::Clear()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- añade elementos a la lista 
   //--- . . . 
   //--- borra la lista 
   list.Clear(); 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 