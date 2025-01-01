- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IndexOf
Obtiene el índice del último elemento.
|
int IndexOf(
Parámetros
element
[in] Puntero al elemento de la lista.
Valor devuelto
Índice del ítem de la lista, o -1.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CList::IndexOf(CObject*)