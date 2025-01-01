DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListGetNodeAtIndex 

GetNodeAtIndex

Obtiene el ítem de la lista con el índice especificado.

CObject*  GetNodeAtIndex(
   int  pos      // posición
   )

Parámetros

pos

[in]  Índice del ítem de la lista.

Valor devuelto

Puntero al elemento en caso de éxito, NULL si no se puede obtener el puntero.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::GetNodeAtIndex(int)  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Error en la creación del objeto");  
      return;  
     }  
   //--- añade elementos a la lista  
   //--- . . .  
   CObject *object=list.GetNodeAtIndex(10);  
   if(object==NULL)  
     {  
      printf("Obtener el error del nodo");  
      delete list;  
      return;  
     }  
   //--- utiliza el elemento  
   //--- . . .  
   //--- no borrar el elemento  
   //--- borra la lista  
   delete list;  
  }  