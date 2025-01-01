DocumentaciónSecciones
Borra el elemento de la posición actual de la lista.

bool  DeleteCurrent()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede borrar.

Nota

Si la gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los elementos borrados se libera.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::DeleteCurrent()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- añade elementos a la lista 
   //--- . . . 
   if(!list.DeleteCurrent()) 
     { 
      printf("Error de eliminación"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 