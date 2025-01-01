DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListCompareList 

CompareList

Compara la lista con otra.

bool  CompareList(
   CList*  list      // Lista con la que llevar a cabo la comparación
   )

Parámetros

list

[in] Puntero a una instancia de la clase CList con los elementos fuente para llevar a cabo la comparación.

Valor devuelto

true si las listas son iguales, false - en caso de error.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::CompareList(const CList*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- crea la lista fuente 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- llena la lista fuente 
   //--- . . . 
   //--- compara con otra lista 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- borra las listas 
   delete src; 
   delete list; 
  } 