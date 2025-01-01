- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Carga los datos de la lista a partir del archivo.
|
virtual bool Load(
Parámetros
file_handle
[in] Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen (...)
Valor devuelto
true - si se completa correctamente, false - si hay algún error.
Nota
Cuando se lee el archivo para crear los elementos de la lista se llama al método CList:: CreateElement ().
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CLoad::Load(int)