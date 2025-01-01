DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListCreateElement 

CreateElement

Crea un nuevo ítem en la lista.

CObject*  CreateElement()

Valor devuelto

Puntero al elemento recién creado, si se ejecuta correctamente; NULL, si el elemento no se puede crear.

Nota

El método CreateElement () de la clase CList siempre devuelve NULL y no lleva a cabo ninguna acción. Si es necesario, se puede implementar el método CreateElement () en una clase derivada.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::CreateElement(int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   int    size=100; 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- llena la lista 
   for(int i=0;i<size;i++) 
     { 
      CObject *object=list.CreateElement(); 
      if(object==NULL
        { 
         printf("Error al crear el elemento"); 
         delete list; 
         return
        } 
      list.Add(object); 
     } 
   //--- utiliza la lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 
Add