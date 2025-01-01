CList

CList 类是存储 CObject 及其继承类的实例指针的变量动态列表。

描述

类 CList 可供操作 CObject 及其继承者的实例列表。类中实现了在数组里添加 / 插入 / 删除元素的能力, 数组排序, 在排序的数组里搜索。. 此外, 还实现了文件操作方法。

还有某些操作类 CList 的细微之处。这个类具有控制动态内存机制，所以操作列表中的元素时要小心。

内存管理机制的 细节 类似于 CArrayObj 中的描述。

声明

class CList : public CObject

标称库文件

#include <Arrays\List.mqh>

继承体系 CObject CList

类方法

属性 FreeMode 获取删除列表项时的内存管理标志。 FreeMode 设置删除列表项时的内存管理标志。 Total 获取列表中元素的数量 IsSorted 获取列表排序标志 SortMode 获取排序的版本 创建方法 CreateElement 在列表中创建新元素 添加方法 添加 在列表末尾添加元素 Insert 在列表中按指定位置插入元素 删除方法 DetachCurrent 删除当前位置的列表项但无需将其 "物理" 删除 DeleteCurrent 删除列表当前位置的元素 删除 删除列表指定位置的元素 Clear 删除全部列表项 遍历 IndexOf 获取列表项的索引 GetNodeAtIndex 获取指定索引的列表项 GetFirstNode 获取列表中的首个元素 GetPrevNode 获取列表中的前一个元素 GetCurrentNode 获取当前列表项 GetNextNode 获取下一个列表项 GetLastNode 获取最后一个列表项 排序方法 Sort 列表排序 MoveToIndex 移动当前列表项至指定位置 Exchange 改变列表中元素的座次 比较方法 CompareList 比较列表与另一个列表 搜索方法 搜索 在排序列表里搜索与模型相等的元素 输入/输出 virtual Save 保存列表数据至文件 virtual Load 从文件里加载列表数据 virtual Type 获取列表类型标识符