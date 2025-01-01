- FreeMode
CList
CList 类是存储 CObject 及其继承类的实例指针的变量动态列表。
描述
类 CList 可供操作 CObject 及其继承者的实例列表。类中实现了在数组里添加 / 插入 / 删除元素的能力, 数组排序, 在排序的数组里搜索。. 此外, 还实现了文件操作方法。
还有某些操作类 CList 的细微之处。这个类具有控制动态内存机制，所以操作列表中的元素时要小心。
内存管理机制的 细节 类似于 CArrayObj 中的描述。
声明
|
class CList : public CObject
标称库文件
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
继承体系
CList
类方法
|
属性
|
|
获取删除列表项时的内存管理标志。
|
设置删除列表项时的内存管理标志。
|
获取列表中元素的数量
|
获取列表排序标志
|
获取排序的版本
|
创建方法
|
|
在列表中创建新元素
|
添加方法
|
|
在列表末尾添加元素
|
在列表中按指定位置插入元素
|
删除方法
|
|
删除当前位置的列表项但无需将其 "物理" 删除
|
删除列表当前位置的元素
|
删除列表指定位置的元素
|
删除全部列表项
|
遍历
|
|
获取列表项的索引
|
获取指定索引的列表项
|
获取列表中的首个元素
|
获取列表中的前一个元素
|
获取当前列表项
|
获取下一个列表项
|
获取最后一个列表项
|
排序方法
|
|
列表排序
|
移动当前列表项至指定位置
|
改变列表中元素的座次
|
比较方法
|
|
比较列表与另一个列表
|
搜索方法
|
|
在排序列表里搜索与模型相等的元素
|
输入/输出
|
|
virtual Save
|
保存列表数据至文件
|
virtual Load
|
从文件里加载列表数据
|
virtual Type
|
获取列表类型标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare