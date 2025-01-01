文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CList 

CList

CList 类是存储 CObject 及其继承类的实例指针的变量动态列表。

描述

类 CList 可供操作 CObject 及其继承者的实例列表。类中实现了在数组里添加 / 插入 / 删除元素的能力, 数组排序, 在排序的数组里搜索。. 此外, 还实现了文件操作方法。

还有某些操作类 CList 的细微之处。这个类具有控制动态内存机制，所以操作列表中的元素时要小心。

内存管理机制的 细节 类似于 CArrayObj 中的描述。

声明

   class CList : public CObject

标称库文件

   #include <Arrays\List.mqh>

继承体系

  CObject

      CList

类方法

属性

 

FreeMode

获取删除列表项时的内存管理标志。

FreeMode

设置删除列表项时的内存管理标志。

Total

获取列表中元素的数量

IsSorted

获取列表排序标志

SortMode

获取排序的版本

创建方法

 

CreateElement

在列表中创建新元素

添加方法

 

添加

在列表末尾添加元素

Insert

在列表中按指定位置插入元素

删除方法

 

DetachCurrent

删除当前位置的列表项但无需将其 "物理" 删除

DeleteCurrent

删除列表当前位置的元素

删除

删除列表指定位置的元素

Clear

删除全部列表项

遍历

 

IndexOf

获取列表项的索引

GetNodeAtIndex

获取指定索引的列表项

GetFirstNode

获取列表中的首个元素

GetPrevNode

获取列表中的前一个元素

GetCurrentNode

获取当前列表项

GetNextNode

获取下一个列表项

GetLastNode

获取最后一个列表项

排序方法

 

Sort

列表排序

MoveToIndex

移动当前列表项至指定位置

Exchange

改变列表中元素的座次

比较方法

 

CompareList

比较列表与另一个列表

搜索方法

 

搜索

在排序列表里搜索与模型相等的元素

输入/输出

 

virtual Save

保存列表数据至文件

virtual Load

从文件里加载列表数据

virtual Type

获取列表类型标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 