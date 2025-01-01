CList

CList Class è una classe di lista dinamica di istanze della classe CObject e le sue classi derivate.

Descrizione

La Classe CList offre la possibilità di lavorare con un elenco di istanze di CObject e le sue classi derivate. La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.

Ci sono alcune sottigliezze di lavoro con la classe CList. La classe ha un meccanismo di controllo della memoria dinamica, quindi state attenti quando lavorate con gli elementi della lista.

Sottigliezze del meccanismo di gestione della memoria simili a quelle descritte in CArrayObj.

Dichiarazione

class CList : public CObject

Titolo

#include <Arrays\List.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CList

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi FreeMode Ottiene la flag della gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista FreeMode Imposta la flag di gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista Totale Ottiene il numero di elementi nella lista IsSorted Ottiene la flag lista ordinata SortMode Ottiene la modalità di ordinamento Metodi creazione CreateElement Crea un nuovo elemento della lista Aggiunta metodi Add Aggiunge un elemento alla fine della lista Insert Inserisce un elemento alla posizione specificata della lista Metodi eliminazione DetachCurrent Rimuove un elemento dalla posizione corrente nella lista senza eliminarlo "fisicamente" DeleteCurrent Rimuove l'elemento dalla posizione corrente nella lista Delete Rimuove l'elemento dalla posizione specificata nella lista Clear Rimuove tutti gli elementi della lista Navigazione IndexOf Ottiene l'indice dell'elemento della lista specificata GetNodeAtIndex Ottiene un elemento con l'indice specificato della lista GetFirstNode Ottiene il primo elemento della lista GetPrevNode Ottiene l'elemento precedente della lista GetCurrentNode Ottiene l'elemento della lista corrente GetNextNode Ottiene l'elemento successivo nella lista GetLastNode Ottiene l'ultimo elemento della lista Ordering methods Sort Ordina la lista MoveToIndex Sposta l'elemento corrente nella lista alla posizione specificata Exchange Scambia due elementi nella lista Confronta i metodi CompareList Confronta la lista con un altra Metodi di ricerca Ricerca Cerca un elemento uguale al campione nella lista ordinata Input/output virtual Save Salva i dati della lista nel file virtual Load Carica i dati della lista dal file virtual Type Ottiene il identificatore tipo lista