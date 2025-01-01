- FreeMode
CList
CList Class è una classe di lista dinamica di istanze della classe CObject e le sue classi derivate.
Descrizione
La Classe CList offre la possibilità di lavorare con un elenco di istanze di CObject e le sue classi derivate. La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.
Ci sono alcune sottigliezze di lavoro con la classe CList. La classe ha un meccanismo di controllo della memoria dinamica, quindi state attenti quando lavorate con gli elementi della lista.
Sottigliezze del meccanismo di gestione della memoria simili a quelle descritte in CArrayObj.
Dichiarazione
|
class CList : public CObject
Titolo
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CList
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Ottiene la flag della gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista
|
Imposta la flag di gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista
|
Ottiene il numero di elementi nella lista
|
Ottiene la flag lista ordinata
|
Ottiene la modalità di ordinamento
|
Metodi creazione
|
|
Crea un nuovo elemento della lista
|
Aggiunta metodi
|
|
Aggiunge un elemento alla fine della lista
|
Inserisce un elemento alla posizione specificata della lista
|
Metodi eliminazione
|
|
Rimuove un elemento dalla posizione corrente nella lista senza eliminarlo "fisicamente"
|
Rimuove l'elemento dalla posizione corrente nella lista
|
Rimuove l'elemento dalla posizione specificata nella lista
|
Rimuove tutti gli elementi della lista
|
Navigazione
|
|
Ottiene l'indice dell'elemento della lista specificata
|
Ottiene un elemento con l'indice specificato della lista
|
Ottiene il primo elemento della lista
|
Ottiene l'elemento precedente della lista
|
Ottiene l'elemento della lista corrente
|
Ottiene l'elemento successivo nella lista
|
Ottiene l'ultimo elemento della lista
|
Ordering methods
|
|
Ordina la lista
|
Sposta l'elemento corrente nella lista alla posizione specificata
|
Scambia due elementi nella lista
|
Confronta i metodi
|
|
Confronta la lista con un altra
|
Metodi di ricerca
|
|
Cerca un elemento uguale al campione nella lista ordinata
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
Salva i dati della lista nel file
|
virtual Load
|
Carica i dati della lista dal file
|
virtual Type
|
Ottiene il identificatore tipo lista
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare