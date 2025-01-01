DocumentazioneSezioni
CList Class è una classe di lista dinamica di istanze della classe CObject e le sue classi derivate.

Descrizione

La Classe CList offre la possibilità di lavorare con un elenco di istanze di CObject e le sue classi derivate. La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.

Ci sono alcune sottigliezze di lavoro con la classe CList. La classe ha un meccanismo di controllo della memoria dinamica, quindi state attenti quando lavorate con gli elementi della lista.

Sottigliezze del meccanismo di gestione della memoria simili a quelle descritte in CArrayObj.

Dichiarazione

   class CList : public CObject

Titolo

   #include <Arrays\List.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CList

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

FreeMode

Ottiene la flag della gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista

FreeMode

Imposta la flag di gestione della memoria durante l'eliminazione di elementi della lista

Totale

Ottiene il numero di elementi nella lista

IsSorted

Ottiene la flag lista ordinata

SortMode

Ottiene la modalità di ordinamento

Metodi creazione

 

CreateElement

Crea un nuovo elemento della lista

Aggiunta metodi

 

Add

Aggiunge un elemento alla fine della lista

Insert

Inserisce un elemento alla posizione specificata della lista

Metodi eliminazione

 

DetachCurrent

Rimuove un elemento dalla posizione corrente nella lista senza eliminarlo "fisicamente"

DeleteCurrent

Rimuove l'elemento dalla posizione corrente nella lista

Delete

Rimuove l'elemento dalla posizione specificata nella lista

Clear

Rimuove tutti gli elementi della lista

Navigazione

 

IndexOf

Ottiene l'indice dell'elemento della lista specificata

GetNodeAtIndex

Ottiene un elemento con l'indice specificato della lista

GetFirstNode

Ottiene il primo elemento della lista

GetPrevNode

Ottiene l'elemento precedente della lista

GetCurrentNode

Ottiene l'elemento della lista corrente

GetNextNode

Ottiene l'elemento successivo nella lista

GetLastNode

Ottiene l'ultimo elemento della lista

Ordering methods

 

Sort

Ordina la lista

MoveToIndex

Sposta l'elemento corrente nella lista alla posizione specificata

Exchange

Scambia due elementi nella lista

Confronta i metodi

 

CompareList

Confronta la lista con un altra

Metodi di ricerca

 

Ricerca

Cerca un elemento uguale al campione nella lista ordinata

Input/output

 

virtual Save

Salva i dati della lista nel file

virtual Load

Carica i dati della lista dal file

virtual Type

Ottiene il identificatore tipo lista

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 