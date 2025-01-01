DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCListExchange 

Exchange

Intercambia los elementos de la lista.

bool  Exchange(
   CObject*  node1,     // Ítem de la lista
   CObject*  node2      // Ítem de la lista
   )

Parámetros

node1

[in] Ítem de la lista

node2

[in] Ítem de la lista

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si los elementos no se pueden intercambiar en algunas posiciones.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::Exchange(CObject*,CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- intercambio 
   list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode()); 
   //--- utiliza la lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 