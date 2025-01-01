- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Exchange
Intercambia los elementos de la lista.
|
bool Exchange(
Parámetros
node1
[in] Ítem de la lista
node2
[in] Ítem de la lista
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si los elementos no se pueden intercambiar en algunas posiciones.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CList::Exchange(CObject*,CObject*)