CList
CList 클래스는 CObject 클래스 및 파생 클래스의 동적 인스턴스 목록입니다.
Description
클래스 CList는 CObject 및 파생 클래스의 인스턴스 목록을 작업할 수 있는 기능을 제공합니다. 클래스를 사용하면 배열 요소를 추가/삽입/삭제하고, 배열 정렬을 수행하고, 정렬된 배열에서 검색할 수 있습니다. 또한 파일로 작업하는 방법도 구현되었습니다.
CList 클래스로 작업할 때 몇 가지 세부 요소가 있습니다. 클래스에는 동적 메모리를 제어하는 메커니즘이 있으므로 목록의 요소를 다룰 때 주의해야 합니다.
CArrayObj에 설명된 것과 유사한 메모리 관리 메커니즘의 세부 요소.
Declaration
|
class CList : public CObject
Title
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
상속 계층
CList
그룹별 클래스 메서드
|
Attributes
|
|
목록 요소를 삭제할 때 메모리 관리 플래그를 가져옵니다.
|
목록 요소를 삭제할 때 메모리 관리 플래그를 설정합니다.
|
리스트의 요소 수를 가져옵니다
|
정렬된 목록 플래그를 가져옵니다
|
정렬 모드를 가져옵니다
|
메서드 생성
|
|
새 목록 요소를 생성합니다
|
메서드 추가
|
|
목록의 끝에 요소를 추가합니다
|
목록의 지정된 위치에 요소를 삽입합니다
|
메서드 삭제
|
|
요소를 "실제로" 삭제하지 않고 목록의 현재 위치에서 요소를 제거합니다
|
리스트의 현재 위치에서 요소를 제거합니다
|
리스트의 지정된 위치에서 요소를 제거합니다
|
모든 목록 요소를 제거합니다
|
Navigation
|
|
지정된 리스트 요소의 색인을 가져옵니다
|
지정된 리스트 요소의 색인을 가져옵니다
|
리스트의 첫 번째 요소를 가져옵니다
|
리스트의 이전 요소를 가져옵니다
|
현재 리스트 요소를 가져옵니다
|
현재 리스트 요소를 가져옵니다
|
리스트의 마지막 요소를 가져옵니다
|
순번 메서드
|
|
목록 정렬
|
목록의 현재 요소를 지정된 위치로 이동합니다
|
리스트의 두 요소를 스왑합니다
|
메서드 비교
|
|
목록을 다른 목록과 비교합니다
|
메서드 검색
|
|
정렬된 리스트에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다
|
Input/output
|
|
virtual Save
|
목록 데이터를 파일에 저장합니다
|
virtual Load
|
파일에서 목록 데이터를 로드합니다
|
virtual Type
|
리스트 유형 식별자를 가져옵니다
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare