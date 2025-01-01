문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CList 

CList

CList 클래스는 CObject 클래스 및 파생 클래스의 동적 인스턴스 목록입니다.

Description

클래스 CList는 CObject 및 파생 클래스의 인스턴스 목록을 작업할 수 있는 기능을 제공합니다. 클래스를 사용하면 배열 요소를 추가/삽입/삭제하고, 배열 정렬을 수행하고, 정렬된 배열에서 검색할 수 있습니다. 또한 파일로 작업하는 방법도 구현되었습니다.

CList 클래스로 작업할 때 몇 가지 세부 요소가 있습니다. 클래스에는 동적 메모리를 제어하는 메커니즘이 있으므로 목록의 요소를 다룰 때 주의해야 합니다.

CArrayObj에 설명된 것과 유사한 메모리 관리 메커니즘의 세부 요소.

Declaration

   class CList : public CObject

Title

   #include <Arrays\List.mqh>

상속 계층

  CObject

      CList

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

FreeMode

목록 요소를 삭제할 때 메모리 관리 플래그를 가져옵니다.

FreeMode

목록 요소를 삭제할 때 메모리 관리 플래그를 설정합니다.

Total

리스트의 요소 수를 가져옵니다

IsSorted

정렬된 목록 플래그를 가져옵니다

SortMode

정렬 모드를 가져옵니다

메서드 생성

 

CreateElement

새 목록 요소를 생성합니다

메서드 추가

 

Add

목록의 끝에 요소를 추가합니다

Insert

목록의 지정된 위치에 요소를 삽입합니다

메서드 삭제

 

DetachCurrent

요소를 "실제로" 삭제하지 않고 목록의 현재 위치에서 요소를 제거합니다

DeleteCurrent

리스트의 현재 위치에서 요소를 제거합니다

Delete

리스트의 지정된 위치에서 요소를 제거합니다

Clear

모든 목록 요소를 제거합니다

Navigation

 

IndexOf

지정된 리스트 요소의 색인을 가져옵니다

GetNodeAtIndex

지정된 리스트 요소의 색인을 가져옵니다

GetFirstNode

리스트의 첫 번째 요소를 가져옵니다

GetPrevNode

리스트의 이전 요소를 가져옵니다

GetCurrentNode

현재 리스트 요소를 가져옵니다

GetNextNode

현재 리스트 요소를 가져옵니다

GetLastNode

리스트의 마지막 요소를 가져옵니다

순번 메서드

 

Sort

목록 정렬

MoveToIndex

목록의 현재 요소를 지정된 위치로 이동합니다

Exchange

리스트의 두 요소를 스왑합니다

메서드 비교

 

CompareList

목록을 다른 목록과 비교합니다

메서드 검색

 

Search

정렬된 리스트에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다

Input/output

 

virtual Save

목록 데이터를 파일에 저장합니다

virtual Load

파일에서 목록 데이터를 로드합니다

virtual Type

리스트 유형 식별자를 가져옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 