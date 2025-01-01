CList

CList 클래스는 CObject 클래스 및 파생 클래스의 동적 인스턴스 목록입니다.

Description

클래스 CList는 CObject 및 파생 클래스의 인스턴스 목록을 작업할 수 있는 기능을 제공합니다. 클래스를 사용하면 배열 요소를 추가/삽입/삭제하고, 배열 정렬을 수행하고, 정렬된 배열에서 검색할 수 있습니다. 또한 파일로 작업하는 방법도 구현되었습니다.

CList 클래스로 작업할 때 몇 가지 세부 요소가 있습니다. 클래스에는 동적 메모리를 제어하는 메커니즘이 있으므로 목록의 요소를 다룰 때 주의해야 합니다.

CArrayObj에 설명된 것과 유사한 메모리 관리 메커니즘의 세부 요소.

Declaration

class CList : public CObject

Title

#include <Arrays\List.mqh>

상속 계층 CObject CList

그룹별 클래스 메서드

Attributes FreeMode 목록 요소를 삭제할 때 메모리 관리 플래그를 가져옵니다. FreeMode 목록 요소를 삭제할 때 메모리 관리 플래그를 설정합니다. Total 리스트의 요소 수를 가져옵니다 IsSorted 정렬된 목록 플래그를 가져옵니다 SortMode 정렬 모드를 가져옵니다 메서드 생성 CreateElement 새 목록 요소를 생성합니다 메서드 추가 Add 목록의 끝에 요소를 추가합니다 Insert 목록의 지정된 위치에 요소를 삽입합니다 메서드 삭제 DetachCurrent 요소를 "실제로" 삭제하지 않고 목록의 현재 위치에서 요소를 제거합니다 DeleteCurrent 리스트의 현재 위치에서 요소를 제거합니다 Delete 리스트의 지정된 위치에서 요소를 제거합니다 Clear 모든 목록 요소를 제거합니다 Navigation IndexOf 지정된 리스트 요소의 색인을 가져옵니다 GetNodeAtIndex 지정된 리스트 요소의 색인을 가져옵니다 GetFirstNode 리스트의 첫 번째 요소를 가져옵니다 GetPrevNode 리스트의 이전 요소를 가져옵니다 GetCurrentNode 현재 리스트 요소를 가져옵니다 GetNextNode 현재 리스트 요소를 가져옵니다 GetLastNode 리스트의 마지막 요소를 가져옵니다 순번 메서드 Sort 목록 정렬 MoveToIndex 목록의 현재 요소를 지정된 위치로 이동합니다 Exchange 리스트의 두 요소를 스왑합니다 메서드 비교 CompareList 목록을 다른 목록과 비교합니다 메서드 검색 Search 정렬된 리스트에서 샘플과 동일한 요소를 검색합니다 Input/output virtual Save 목록 데이터를 파일에 저장합니다 virtual Load 파일에서 목록 데이터를 로드합니다 virtual Type 리스트 유형 식별자를 가져옵니다