Insert
Inserta el elemento en la lista en la posición especificada.
int Insert(
Parámetros
element
[in] valor del elemento a insertar en la lista
pos
[in] Posición a insertar en la lista
Valor devuelto
Devuelve el índice del elemento insertado en caso de ejecutarse correctamente; o -1 en caso de error.
Nota
Si el parámetro no contiene un puntero válido (por ejemplo, NULL), entonces el elemento no se añade a la lista.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CList::Insert(CObject*,int)