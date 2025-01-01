Insert

Inserta el elemento en la lista en la posición especificada.

int Insert(

CObject* element,

int pos

)

Parámetros

element

[in] valor del elemento a insertar en la lista

pos

[in] Posición a insertar en la lista

Valor devuelto

Devuelve el índice del elemento insertado en caso de ejecutarse correctamente; o -1 en caso de error.

Nota

Si el parámetro no contiene un puntero válido (por ejemplo, NULL), entonces el elemento no se añade a la lista.

Ejemplo: