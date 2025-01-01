- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
IsSorted
Obtiene la bandera de ordenación.
|
bool IsSorted(
Parámetros
mode=0
[in] Versión de la ordenación
Valor devuelto
Bandera de la lista ordenada. Devuelve true si la lista está ordenada de acuerdo al modo especificado. false; en caso contrario. false.
Nota
La bandera de la lista ordenada no se puede cambiar directamente. Bandera establecida por Sort (int) y reinicia los métodos para añadir e insertar.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CList::IsSorted()