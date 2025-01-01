//--- ejemplo de CList::IsSorted()

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Error al crear el objeto");

return;

}

//--- comprueba la ordenación

if(list.IsSorted(0))

{

//--- utiliza los métodos de la lista ordenada

//--- ...

}

//--- elimina la lista

delete list;

}