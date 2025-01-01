DocumentaciónSecciones
Obtiene la bandera de ordenación.

bool  IsSorted(
   int  mode=0      // Modo de ordenación
   ) const

Parámetros

mode=0

[in] Versión de la ordenación

Valor devuelto

Bandera de la lista ordenada. Devuelve true si la lista está ordenada de acuerdo al modo especificado. false; en caso contrario. false.

Nota

La bandera de la lista ordenada no se puede cambiar directamente. Bandera establecida por Sort (int) y reinicia los métodos para añadir e insertar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::IsSorted()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Error al crear el objeto"); 
      return
     } 
   //--- comprueba la ordenación 
   if(list.IsSorted(0)) 
     { 
      //--- utiliza los métodos de la lista ordenada 
      //--- ... 
     } 
   //--- elimina la lista 
   delete list; 
  } 