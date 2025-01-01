ドキュメントセクション
CList

CList は CObject と派生クラスのインスタンスへのポインタの動的配列のクラスです。

説明

CList クラスは CObject とその派生クラスのインスタンスのリストを操作する機能を提供します。配列要素の追加/挿入/削除、配列のソート、ソートされた配列での検索が実装されています。またファイル操作のメソッドも実装されています。

CList の操作にはいくつかの注意点があります。このクラスは動的メモリを制御するので、配列の要素を操作する際には注意するべきです。

メモリ管理の注意点は CArrayObj において説明されたものと同じです。

宣言

  class CList : public CObject

タイトル

  #include <Arrays\List.mqh>

継承階層

  CObject

      CList

クラスメソッド

属性

 

FreeMode

リスト要素の削除に使用されるメモリ管理のフラグを取得します。

FreeMode

リスト要素の削除に使用されるメモリ管理のフラグを設定します。

Total

リストの要素数を取得します。

IsSorted

リストがソートされているかを示すフラグを取得します。

SortMode

ソートモードを取得します。

作成メソッド

 

CreateElement

リストで新しい項目を作成します。

追加メソッド

 

Add

リストの最後に要素を追加します。

Insert

指定された位置にリストの要素を挿入します。

削除メソッド

 

DetachCurrent

リストの現在の位置から要素を「物理的に」削除せずに削除します。

DeleteCurrent

リストの現在の位置から要素を削除します。

Delete

リストの指定された位置から要素を削除します。

Clear

リストの全要素を削除します。

ナビゲート

 

IndexOf

リスト要素のインデックスを取得します。

GetNodeAtIndex

リストで指定されたインデックスを持つ項目を取得します。

GetFirstNode

リストの最初の要素を取得します。

GetPrevNode

リストの前の要素を取得します。

GetCurrentNode

リストの現在の要素を取得します。

GetNextNode

リストの次の要素を取得します。

GetLastNode

リストの最後の要素を取得します。

順序付けメソッド

 

Sort

リストをソートします。

MoveToIndex

リストの現在の要素を指定された位置に移動します。

Exchange

リストの 2 つの要素を交換します。

比較メソッド

 

CompareList

リストを別のリストと比較します。

検索メソッド

 

Search

ソートされたリスト内でサンプルに等しい要素を検索します。

入出力

 

virtual Save

リストデータをファイルに保存します。

virtual Load

リストデータをファイルから読み込みます。

virtual Type

リストの型識別子を取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 