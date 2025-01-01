CList

CList は CObject と派生クラスのインスタンスへのポインタの動的配列のクラスです。

説明

CList クラスは CObject とその派生クラスのインスタンスのリストを操作する機能を提供します。配列要素の追加/挿入/削除、配列のソート、ソートされた配列での検索が実装されています。またファイル操作のメソッドも実装されています。

CList の操作にはいくつかの注意点があります。このクラスは動的メモリを制御するので、配列の要素を操作する際には注意するべきです。

メモリ管理の注意点は CArrayObj において説明されたものと同じです。

宣言

class CList : public CObject

#include <Arrays\List.mqh>

継承階層 CObject CList

クラスメソッド

属性 FreeMode リスト要素の削除に使用されるメモリ管理のフラグを取得します。 FreeMode リスト要素の削除に使用されるメモリ管理のフラグを設定します。 Total リストの要素数を取得します。 IsSorted リストがソートされているかを示すフラグを取得します。 SortMode ソートモードを取得します。 作成メソッド CreateElement リストで新しい項目を作成します。 追加メソッド Add リストの最後に要素を追加します。 Insert 指定された位置にリストの要素を挿入します。 削除メソッド DetachCurrent リストの現在の位置から要素を「物理的に」削除せずに削除します。 DeleteCurrent リストの現在の位置から要素を削除します。 Delete リストの指定された位置から要素を削除します。 Clear リストの全要素を削除します。 ナビゲート IndexOf リスト要素のインデックスを取得します。 GetNodeAtIndex リストで指定されたインデックスを持つ項目を取得します。 GetFirstNode リストの最初の要素を取得します。 GetPrevNode リストの前の要素を取得します。 GetCurrentNode リストの現在の要素を取得します。 GetNextNode リストの次の要素を取得します。 GetLastNode リストの最後の要素を取得します。 順序付けメソッド Sort リストをソートします。 MoveToIndex リストの現在の要素を指定された位置に移動します。 Exchange リストの 2 つの要素を交換します。 比較メソッド CompareList リストを別のリストと比較します。 検索メソッド Search ソートされたリスト内でサンプルに等しい要素を検索します。 入出力 virtual Save リストデータをファイルに保存します。 virtual Load リストデータをファイルから読み込みます。 virtual Type リストの型識別子を取得します。