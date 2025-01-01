- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CList
La classe CList est une liste d'instance de classes CObject et de ses descendants.
Description
La classe CList fournit la possibilité de travailler avec une liste d'instance de CObject et de ses descendants La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans la liste, de tri et de recherche dans la liste triée. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.
Il y a quelques subtilités à connaître lorsque l'on travaille avec la classe CList. La classe possède un mécanisme de contrôle dynamique de la mémoire, veillez donc à faire attention lorsque vous travaillez avec des éléments dans la liste.
Les subtilités du mécanisme de gestion de la mémoire sont similaires à celles décrites pour la classe CArrayObj.
Déclaration
|
class CList : public CObject
Titre
|
#include <Arrays\List.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CList
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne le mode de gestion de la mémoire lors de la suppression d'éléments de la liste.
Retourne le mode de gestion de la mémoire lors de la suppression d'éléments de la liste.
|
Retourne le nombre d'éléments dans la liste
|
Retourne le flag permettant de savoir si la liste est triée ou pas
|
Retourne le mode de tri
|
Méthodes de création
|
|
Crée un nouvel élément dans la liste
|
Méthode d'ajout
|
|
Ajoute un élément à la fin de la liste
|
Insére un élément dans la liste à la position spécifiée
|
Méthodes de suppression
|
|
Détache un élément de la liste situé à la position spécifiée sans le supprimer "physiquement"
|
Supprime l'élément courant de la liste
|
Supprime l'élément de la liste situé à la position spécifiée
|
Supprime tous les éléments de la liste
|
Navigation
|
|
Retourne la position de l'élément dans la liste
|
Retourne l'élément de la liste correspondant à la position spécifiée
|
Retourne le premier élément de la liste
|
Retourne l'élément précédent dans la liste
|
Retourne l'élément courant de la liste
|
Retourne le prochain élément de la liste
|
Retourne le dernier élément
|
Méthodes de tri
|
|
Trie la liste
|
Déplace l'élément courant de la liste à la position spécifiée
|
Intervertit deux éléments de la liste
|
Méthodes de comparaison
|
|
Compare la liste avec une autre liste
|
Méthodes de recherche
|
|
Cherche un élément égal au modèle donné dans une liste triée
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Sauvegarde les données de la liste dans un fichier.
|
virtual Load
|
Charge les données de la liste depuis un fichier
|
virtual Type
|
Retourne l'identifiant du type de la liste.
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare