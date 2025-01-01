CList

La classe CList est une liste d'instance de classes CObject et de ses descendants.

Description

La classe CList fournit la possibilité de travailler avec une liste d'instance de CObject et de ses descendants La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans la liste, de tri et de recherche dans la liste triée. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.

Il y a quelques subtilités à connaître lorsque l'on travaille avec la classe CList. La classe possède un mécanisme de contrôle dynamique de la mémoire, veillez donc à faire attention lorsque vous travaillez avec des éléments dans la liste.

Les subtilités du mécanisme de gestion de la mémoire sont similaires à celles décrites pour la classe CArrayObj.

Déclaration

class CList : public CObject

Titre

#include <Arrays\List.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CList

Méthodes de Classe

Attributs FreeMode Retourne le mode de gestion de la mémoire lors de la suppression d'éléments de la liste. FreeMode Retourne le mode de gestion de la mémoire lors de la suppression d'éléments de la liste. Total Retourne le nombre d'éléments dans la liste IsSorted Retourne le flag permettant de savoir si la liste est triée ou pas SortMode Retourne le mode de tri Méthodes de création CreateElement Crée un nouvel élément dans la liste Méthode d'ajout Add Ajoute un élément à la fin de la liste Insert Insére un élément dans la liste à la position spécifiée Méthodes de suppression DetachCurrent Détache un élément de la liste situé à la position spécifiée sans le supprimer "physiquement" DeleteCurrent Supprime l'élément courant de la liste Delete Supprime l'élément de la liste situé à la position spécifiée Clear Supprime tous les éléments de la liste Navigation IndexOf Retourne la position de l'élément dans la liste GetNodeAtIndex Retourne l'élément de la liste correspondant à la position spécifiée GetFirstNode Retourne le premier élément de la liste GetPrevNode Retourne l'élément précédent dans la liste GetCurrentNode Retourne l'élément courant de la liste GetNextNode Retourne le prochain élément de la liste GetLastNode Retourne le dernier élément Méthodes de tri Sort Trie la liste MoveToIndex Déplace l'élément courant de la liste à la position spécifiée Exchange Intervertit deux éléments de la liste Méthodes de comparaison CompareList Compare la liste avec une autre liste Méthodes de recherche Search Cherche un élément égal au modèle donné dans une liste triée Entrée/Sortie virtual Save Sauvegarde les données de la liste dans un fichier. virtual Load Charge les données de la liste depuis un fichier virtual Type Retourne l'identifiant du type de la liste.