CList

La classe CList est une liste d'instance de classes CObject et de ses descendants.

Description

La classe CList fournit la possibilité de travailler avec une liste d'instance de CObject et de ses descendants La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans la liste, de tri et de recherche dans la liste triée. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.

Il y a quelques subtilités à connaître lorsque l'on travaille avec la classe CList. La classe possède un mécanisme de contrôle dynamique de la mémoire, veillez donc à faire attention lorsque vous travaillez avec des éléments dans la liste.

Les subtilités du mécanisme de gestion de la mémoire sont similaires à celles décrites pour la classe CArrayObj.

Déclaration

   class CList : public CObject

Titre

   #include <Arrays\List.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CList

Méthodes de Classe

Attributs

 

FreeMode

Retourne le mode de gestion de la mémoire lors de la suppression d'éléments de la liste.

Total

Retourne le nombre d'éléments dans la liste

IsSorted

Retourne le flag permettant de savoir si la liste est triée ou pas

SortMode

Retourne le mode de tri

Méthodes de création

 

CreateElement

Crée un nouvel élément dans la liste

Méthode d'ajout

 

Add

Ajoute un élément à la fin de la liste

Insert

Insére un élément dans la liste à la position spécifiée

Méthodes de suppression

 

DetachCurrent

Détache un élément de la liste situé à la position spécifiée sans le supprimer "physiquement"

DeleteCurrent

Supprime l'élément courant de la liste

Delete

Supprime l'élément de la liste situé à la position spécifiée

Clear

Supprime tous les éléments de la liste

Navigation

 

IndexOf

Retourne la position de l'élément dans la liste

GetNodeAtIndex

Retourne l'élément de la liste correspondant à la position spécifiée

GetFirstNode

Retourne le premier élément de la liste

GetPrevNode

Retourne l'élément précédent dans la liste

GetCurrentNode

Retourne l'élément courant de la liste

GetNextNode

Retourne le prochain élément de la liste

GetLastNode

Retourne le dernier élément

Méthodes de tri

 

Sort

Trie la liste

MoveToIndex

Déplace l'élément courant de la liste à la position spécifiée

Exchange

Intervertit deux éléments de la liste

Méthodes de comparaison

 

CompareList

Compare la liste avec une autre liste

Méthodes de recherche

 

Search

Cherche un élément égal au modèle donné dans une liste triée

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Sauvegarde les données de la liste dans un fichier.

virtual Load

Charge les données de la liste depuis un fichier

virtual Type

Retourne l'identifiant du type de la liste.

Méthodes héritées de la classe CObject

