FreeMode

Obtiene la bandera de gestión de memoria al borrar elementos de la lista.

bool  FreeMode() const

Valor devuelto

Bandera de gestión de memoria.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CList::FreeMode()  
#include <Arrays\List.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CList *list=new CList;  
   //---  
   if(list==NULL)  
     {  
      printf("Error en la creación del objeto");  
      return;  
     }  
   //--- obtiene la bandera  
   bool list_free_mode=list.FreeMode();  
   //--- borra la lista  
   delete list;  
  }  