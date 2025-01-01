DetachCurrent

Extrae un elemento de la posición actual sin borrarlo de forma física.

CObject* DetachCurrent()

Valor devuelto

Puntero a la eliminación de los elementos en caso de éxito, NULL - si no se puede eliminar el elemento.

Nota

Cuando se elimina de la lista, el elemento no se borra en ninguno de los estados de la bandera de gestión de memoria. Después de utilizar el puntero al elemento extraído, éste se tiene que liberar.

Ejemplo: