- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
InsertSort
Inserta el elemento en el array ordenado.
bool InsertSort(
Parámetros
element
[in] Valor del elemento a insertar en el array ordenado
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede insertar.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayString::InsertSort(string)