Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DViewRotationSet 

ViewRotationSet

Legt die Richtung eines Blicks auf eine 3D-Szene fest.

void  ViewRotationSet(
   const DXVector3  &rotation      // Vektor der gedrehten Winkle
   );

Parameter

&rotation

[in]  Vektorielle Einstellung der Euler-Winkel zur Berechnung der Blickrichtung auf eine 3D-Szene.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Die Einstellung der Blickrichtung mittels ViewRotationSet() ändert die in ViewMatrixGet() erhaltene Ansichtsmatrix.