ViewRotationSet

Legt die Richtung eines Blicks auf eine 3D-Szene fest.

void ViewRotationSet(

const DXVector3 &rotation

);

Parameter

&rotation

[in] Vektorielle Einstellung der Euler-Winkel zur Berechnung der Blickrichtung auf eine 3D-Szene.

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Die Einstellung der Blickrichtung mittels ViewRotationSet() ändert die in ViewMatrixGet() erhaltene Ansichtsmatrix.