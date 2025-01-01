Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DViewRotationSet
ViewRotationSet
Legt die Richtung eines Blicks auf eine 3D-Szene fest.
void ViewRotationSet(
Parameter
&rotation
[in] Vektorielle Einstellung der Euler-Winkel zur Berechnung der Blickrichtung auf eine 3D-Szene.
Rückgabewert
Keiner.
Hinweis
Die Einstellung der Blickrichtung mittels ViewRotationSet() ändert die in ViewMatrixGet() erhaltene Ansichtsmatrix.