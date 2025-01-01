MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DViewRotationSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewRotationSet
Imposta la direzione dello sguardo sulla scena 3D.
void ViewRotationSet(
Parametri
&rotation
[in] Impostazione vettoriale Angoli di Eulero per calcolare la direzione di uno sguardo su una scena 3D.
Valore di Ritorno
Nessuno.
Nota
L'impostazione della direzione dello sguardo tramite ViewRotationSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().