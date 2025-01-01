DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DViewRotationSet 

ViewRotationSet

Imposta la direzione dello sguardo sulla scena 3D.

void  ViewRotationSet(
   const DXVector3  &rotation      // vettore di rotazione angoli 
   );

Parametri

&rotation

[in] Impostazione vettoriale Angoli di Eulero per calcolare la direzione di uno sguardo su una scena 3D.

Valore di Ritorno

Nessuno.

Nota

L'impostazione della direzione dello sguardo tramite ViewRotationSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().