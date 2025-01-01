Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DViewRotationSet
ViewRotationSet
Définit la direction du regard vers une scène 3D.
void ViewRotationSet(
Paramètres
&rotation
[in] Vecteur définissant les angles d'Euler pour calculer la direction du regard vers une scène 3D.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Définir la direction du regard avec ViewRotationSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().