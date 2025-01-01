DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques 3DCCanvas3DViewRotationSet 

ViewRotationSet

Définit la direction du regard vers une scène 3D.

void  ViewRotationSet(
   const DXVector3  &rotation      // vecteur d'angles de rotation
   );

Paramètres

&rotation

[in]  Vecteur définissant les angles d'Euler pour calculer la direction du regard vers une scène 3D.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Définir la direction du regard avec ViewRotationSet() change la matrice de vue obtenue avec ViewMatrixGet().