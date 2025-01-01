Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXContextGetSize
DXContextGetSize
Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate().
bool DXContextGetSize(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
width
[out] Anchura del frame en píxeles.
height
[out] Altura del frame en píxeles.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().