DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXContextGetSize 

DXContextGetSize

Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate().

bool  DXContextGetSize(
   int    context,      // manejador para el contexto gráfico   
   uint&  width,        // anchura en píxeles 
   uint&  height        // altura en píxeles 
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

width

[out]  Anchura del frame en píxeles.

height

[out]  Altura del frame en píxeles.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().