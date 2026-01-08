Haga clic en la vela para ver el rango de su cuerpo, el rango alto bajo, el rango superior de la mecha y el valor inferior del rango de la mecha.



Rango del cuerpo de la vela alcista = Cierre - Apertura

Rango del cuerpo de una vela bajista = Apertura - Cierre

Rango alto bajo = Alto - Bajo

Rango de mecha superior y rango de mecha inferior



Pulse la tecla D para borrar el texto.





