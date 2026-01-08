Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Haga clic en la vela para ver el rango de su cuerpo, el rango alto bajo, el rango superior de la mecha y el valor inferior del rango de la mecha.
Rango del cuerpo de la vela alcista = Cierre - Apertura
Rango del cuerpo de una vela bajista = Apertura - Cierre
Rango alto bajo = Alto - Bajo
Rango de mecha superior y rango de mecha inferior
Pulse la tecla D para borrar el texto.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47496
