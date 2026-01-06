CodeBaseSecciones
Strategy Checklist - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Este es el puerto MT5 de un indicador que implementé para mi uso personal.

Le permite definir una lista de control que le ayuda a comprobar sus reglas antes de abrir una operación.

Tenga en cuenta que esto no es automático. Debes definir manualmente las comprobaciones y marcarlas como acordes a tu estrategia.

Lista de control de la estrategia

Ajustes

  • TAG - Le permite tener más de una instancia de este indicador en un gráfico. Tenga en cuenta que todas las instancias deben tener diferentes valores de TAG.
  • Posición de la ventana - Le permite definir la posición por defecto en la que se abre la ventana.
  • Check01...Check20 - Le permite definir las reglas de su lista de control.


    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47594

