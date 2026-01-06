Este es el puerto MT5 de un indicador que implementé para mi uso personal.

Le permite definir una lista de control que le ayuda a comprobar sus reglas antes de abrir una operación.

Tenga en cuenta que esto no es automático. Debes definir manualmente las comprobaciones y marcarlas como acordes a tu estrategia.





Ajustes

TAG - Le permite tener más de una instancia de este indicador en un gráfico. Tenga en cuenta que todas las instancias deben tener diferentes valores de TAG.

Posición de la ventana - Le permite definir la posición por defecto en la que se abre la ventana.

ventana - Le permite definir la posición por defecto en la que se abre la ventana. Check01...Check20 - Le permite definir las reglas de su lista de control.



