Este es el puerto MT5 de un indicador que implementé para mi uso personal.
Le permite definir una lista de control que le ayuda a comprobar sus reglas antes de abrir una operación.
Tenga en cuenta que esto no es automático. Debes definir manualmente las comprobaciones y marcarlas como acordes a tu estrategia.
Ajustes
- TAG - Le permite tener más de una instancia de este indicador en un gráfico. Tenga en cuenta que todas las instancias deben tener diferentes valores de TAG.
- Posición de la ventana - Le permite definir la posición por defecto en la que se abre la ventana.
- Check01...Check20 - Le permite definir las reglas de su lista de control.
