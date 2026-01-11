Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candlestick Wick Imbalance - indicador para MetaTrader 5
Comparación entre la mecha superior y la mecha inferior de una vela para encontrar el desequilibrio y traza un wingding.
El usuario puede definir la multiplicación en el campo de entrada, por ejemplo, el valor de 2 significa que si la mecha superior es 2x de la mecha inferior o si la mecha inferior es 2x de la mecha superior, se traza un wingding en ese lado cuya área de mecha es mayor que la otra área de mecha.
