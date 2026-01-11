CodeBaseSecciones
Indicadores

Candlestick Wick Imbalance - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
28
Ranking:
(7)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Comparación entre la mecha superior y la mecha inferior de una vela para encontrar el desequilibrio y traza un wingding.

El usuario puede definir la multiplicación en el campo de entrada, por ejemplo, el valor de 2 significa que si la mecha superior es 2x de la mecha inferior o si la mecha inferior es 2x de la mecha superior, se traza un wingding en ese lado cuya área de mecha es mayor que la otra área de mecha.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47370

