Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Envelopes beginner tutorial By William210 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 27
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Mis disculpas, este código ya no está disponible y no sé cómo quitarlo/ocultarlo de codebase
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47436
Candle Time Count Down
Vela actual para cerrar en x tiempoProfessional Close All Positions Panel
Panel profesional para cerrar posiciones con 6 filtros inteligentes. Cierre todo, por tipo, por símbolo o por beneficio/pérdida. Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real. Perfecto para salidas de emergencia y gestión de riesgos. Incluye confirmaciones de seguridad.
Horizontal Grid Controller
Controlador de rejilla horizontal con KeyEventsAccelerator Oscillator (AC)
El indicador Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado.