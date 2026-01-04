CodeBaseSecciones
Canal de precios - indicador para MetaTrader 5

PriceChannel.mq5 (7.35 KB)
Se trata de un sencillo indicador de canal de precios que permite al usuario personalizar los colores del periodo y de la línea. A menudo se utiliza en estrategias de ruptura de canal.


Translated from Chinese by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/zh/code/66837

