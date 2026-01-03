CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Candle Grids - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
88
Ranking:
(7)
Publicado:
Candle_Grids.mq5 (7.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Dibujar un rectángulo en el gráfico para trazar cuadrículas personalizadas basadas en el valor de los puntos de entrada.

Se ha añadido la opción de utilizar el rango de rectángulos para dibujar la cuadrícula si el usuario lo desea. Establezca el modo en true o false, true = usar rango de rectángulo, false = usar puntos personalizados


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47606

Plazo para abreviar Plazo para abreviar

Esta función me da los nombres abreviados de los plazos Ejemplo: "M1" en lugar de "PERIOD_M1"

OnTickMulti OnTickMulti

Multisímbolo OnTick.

Canal de precios Canal de precios

Se trata de un sencillo indicador de canal de precios que permite al usuario personalizar los colores del periodo y de la línea. A menudo se utiliza en estrategias de ruptura de canal.

Heikin Ashi Lines Heikin Ashi Lines

Una forma más sencilla de mostrar Heikin Ashi