Dibujar un rectángulo en el gráfico para trazar cuadrículas personalizadas basadas en el valor de los puntos de entrada.

Se ha añadido la opción de utilizar el rango de rectángulos para dibujar la cuadrícula si el usuario lo desea. Establezca el modo en true o false, true = usar rango de rectángulo, false = usar puntos personalizados





