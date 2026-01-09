CIERRE TODAS LAS POSICIONES CON UN CLIC - PANEL DE TRADING PROFESIONAL

// Ver archivo MQ5 adjunto para el código fuente completo









Gestión de posiciones de emergencia más fácil con este potente panel visual.





🎯 LO QUE HACE

Asesor Experto Profesional que añade un elegante panel de control a su gráfico para el cierre instantáneo de posiciones con opciones avanzadas de filtrado. Perfecto para situaciones de emergencia, eventos de noticias o decisiones rápidas de gestión de riesgos.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cierre TODAS las posiciones al instante con un solo clic

- Cierre sólo posiciones de COMPRA

- Cerrar sólo posiciones de VENTA

- Cerrar posiciones sólo para el símbolo actual

- Cerrar sólo posiciones RENTABLES

- Cerrar sólo posiciones PERDEDORAS

- Contador de posiciones en tiempo real y visualización de pérdidas y ganancias

- Indicadores de ganancias/pérdidas codificados por colores (verde=ganancias, rojo=pérdidas)

- Diálogos de confirmación de seguridad que muestran las pérdidas y ganancias antes del cierre

- Botón de extracción fácil del panel

- Colores y posición del panel totalmente personalizables

- Funciona con TODOS los símbolos y plazos

- Cero retardo con ejecución instantánea





🛡️ LA SEGURIDAD PRIMERO

Cada acción de cierre requiere su confirmación con un diálogo que muestra la cantidad exacta de P&L antes de la ejecución. Nunca cerrará posiciones accidentalmente.





💡 PERFECTO PARA

✓ Salidas de posición de emergencia durante noticias inesperadas

✓ Rápida toma de beneficios cuando se alcanza el objetivo

✓ Corte rápido de pérdidas para proteger tu cuenta

✓ Limpieza de posiciones al final del día

Gestión profesional del riesgo

✓ Scalpers y day traders

✓ Operadores de noticias que necesitan salidas instantáneas





PERSONALIZACIÓN TOTAL

- Elija la posición del panel (cualquiera de las 4 esquinas)

- Personaliza la distancia X e Y desde la esquina

- Cambia todos los colores (fondo, botones, texto)

- Esquemas de colores profesionales incluidos





📊 INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

El panel se actualiza continuamente mostrando:

- Recuento total de posiciones abiertas

- Ganancias y pérdidas totales en la divisa de su cuenta

- Recuento de posiciones de compra y P&L

- Recuento de posiciones de venta y P&L

- Todo codificado por colores para una claridad instantánea





⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA

Todos los parámetros son sencillos y están bien documentados:

- Esquina del panel - Elija la ubicación de la pantalla

- Distancia X/Y del panel - Ajuste fino de la posición

- Colores - Fondo, botones, texto

- Todos los parámetros tienen descripciones claras





🚀 SÚPER FÁCIL DE USAR

1. Arrastre el EA a cualquier gráfico

2. Habilitar AutoTrading (botón verde en la barra de herramientas)

3. El panel aparece automáticamente

4. Pulse cualquier botón para cerrar posiciones

5. Confirme la acción

6. 6. ¡Listo! Retire el panel cuando haya terminado





⚡ ALTO RENDIMIENTO

- Código ultraligero

- Sin sobrecarga de la CPU ni problemas de memoria

- Respuesta instantánea de los botones

- Maneja más de 100 posiciones con facilidad

- Sin lag incluso durante la alta volatilidad





PROBADO Y FIABLE

Probado a fondo en múltiples brokers, tipos de cuenta y condiciones de mercado. Incluye un manejo exhaustivo de errores, registro detallado y modos inteligentes de llenado de órdenes (FOK/IOC/RETURN) para una máxima compatibilidad.





🆓 COMPLETAMENTE GRATIS

- Sin costes ocultos

- Sin limitaciones de posiciones

- Sin fecha de caducidad

- Sin periodo de prueba

- 100% gratis para siempre





📞 EXCELENTE SOPORTE

Tienes preguntas o problemas? ¡Deja un comentario y te responderé rápidamente! Me comprometo a ayudar a los usuarios a sacar el máximo provecho de esta herramienta.





📥 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Descarga el archivo

2. Abrir MetaTrader 5

3. Abra MetaEditor (pulse F4 o Herramientas → Editor de lenguaje MetaQuotes)

4. Archivo → Abrir carpeta de datos

5. Copie el archivo EA en la carpeta MQL5 → Expertos.

6. Reinicie MT5 o actualice el Navegador (clic derecho → Actualizar).

7. Arrastre "OneClickCloseAll" desde Navigator → Expert Advisors a cualquier gráfico.

8. Haga clic en "Aceptar" en la ventana de configuración

9. Asegúrese de que el botón "AutoTrading" está activado (verde) en la barra de herramientas

10. El panel aparece en su gráfico - ¡listo para usar!





⚠️ REQUISITOS IMPORTANTES

- Plataforma MetaTrader 5

- AutoTrading debe estar habilitado (botón verde)

- Funciona en cualquier símbolo y marco de tiempo

- Compatible con cuentas demo y reales

- Compatible con todos los brokers





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si los botones no funcionan:

1. Compruebe que AutoTrading está activado (botón verde)

2. Compruebe que Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → "Permitir trading automatizado" está marcado.

3. Recompile el EA si es necesario (F7 en MetaEditor).

4. Compruebe si hay mensajes de error en la pestaña Expertos





💬 COMENTARIOS BIENVENIDOS

¡Siempre estoy buscando mejorar! Si usted tiene peticiones de características o sugerencias, por favor deje un comentario.





HISTORIAL DE VERSIONES

v1.00 - Versión inicial

- Seis filtros de cierre de posiciones

- Visualización de pérdidas y ganancias en tiempo real

- Confirmaciones de seguridad

- Personalización completa

- GUI profesional





