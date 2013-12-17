Guía paso a paso para escribir un Expert Advisor en MQL5 para principiantes

Introducción



Este artículo está dirigido a los principiantes que quieren aprender a escribir Expert Advisors sencillos en el nuevo lenguaje MQL5. En primer lugar, vamos a definir lo que se requiere de nuestro EA (de sus siglas en inglés, Expert Advisor), y luego a cómo queremos que lo haga.





1. Estrategia de trading

Lo que va hacer nuestro EA:

Hará el seguimiento de un indicador concreto, y cuando se cumpla una determinada condición (o condiciones), hará una operación de trading (ya sea de Compra/Corto o Venta/Largo), dependiendo de la condición que se haya cumplido.

A esto se le conoce como estrategia de trading. Antes de que puedas escribir un EA, debes primero desarrollar la estrategia que quieres automatizar en un EA. Así que vamos a modificar, en este caso, la afirmación anterior para que refleje la estrategia que queremos desarrollar en un EA.

Usaremos el indicador de Promedio Móvil "Moving Average", con un período 8 (puedes elegir cualquier período, pero para el propósito de nuestra estrategia, usaremos 8).

Queremos que nuestro EA haga una operación de trading Larga (Compra) "Long (Buy)" cuando el Moving Average-8 (que llamaremos MA-8, para simplificar) aumenta al alza y el precio de cierre está por encima de él, y que haga una operación de trading Corta (Venta ) "Short (Sell)" cuando el MA-8 cae decreciendo y el precio de cierre está por debajo de él.

Utilizaremos también otro indicador llamado Índice de Movimiento Direccional Medio "Average Directional Movement Index" (ADX) con un período 8 también para ayudarnos a determinar si hay una tendencia en el mercado. Hacemos esto, porque lo único que queremos es realizar transacciones cuando haya una tendencia en el mercado, y relajarnos cuando el mercado está sin tendencia. Para conseguirlo, sólo tendremos que poner nuestra transacción (Compra o Venta) cuando se cumplan las condiciones mencionadas anteriormente y el que valor de ADX sea superior a 22. Si ADX es superior a 22 pero decreciendo, o ADX es inferior a 22, no haremos transacciones, aunque se haya cumplido la condición B.

Además, queremos protegernos y minimizar las perdidas, estableciendo Stop Loss a 30 puntos, y para nuestro objetivo de beneficios, ponemos Take Profit a 100 puntos.

Queremos también que nuestro EA busque oportunidades de Compra/Venta únicamente cuando se forma una nueva barra, además de asegurarnos de abrir una posición de Compra si se cumplen las condiciones de Compra y que no hayan posiciones abiertas, y abrir una posición de Venta si se cumplen las condiciones de Venta y que hayan posiciones abiertas.

Nuestra estrategia ya está desarrollada, ahora es el momento de empezar a escribir nuestro código.







2. Escribir un Expert Advisor

2.1 MQL5 Wizard (asistente)

Empieza con la ejecución de MetaQuotes Language Editor 5. A continuación presiona Ctrl+N o haz clic en el botón Nuevo en la barra de del menú





Figura 1. Crear un nuevo documento MQL5

En la ventana de MQL5 Wizard, selecciona Expert Advisor y haz clic en "Siguiente" como se muestra en la Fig.2:

Figura 2. Selección del tipo de programa

En la siguiente ventana, escribe el nombre que quieres dar a tu EA en el campo Nombre. En este caso, he puesto My_First_EA. A continuación escribe tu nombre en el campo Autor, así que la dirección de tu sitio web o correo electrónico en el campo Enlace (si la tienes).

Figura 3. Propiedades generales del Expert Advisor



Puesto que queremos poder cambiar algunos de los parámetros de nuestro EA, con el objetivo de saber cuál es el valor que nos puede dar el mejor resultado, los vamos a añadir haciendo clic en el botón "Añadir".

Figura 4. Ajustes de los parámetros de entrada de EA

En nuestro EA, queremos poder hacer pruebas con nuestro ajustes de Stop Loss, Take Profit, Período de ADX y Período de Moving Average, por ello los vamos a definir en este punto.



Haz un doble clic en la columna Nombre y escribe el nombre del parámetro, a continuación, haz un doble clic sobre el Tipo para elegir el tipo de datos del parámetro, y luego haz doble clic sobre la columna del Valor inicial y escribe el valor inicial del parámetro.



Una vez hayas terminado, deberías ver algo como esto:

Figura 5. Parámetros de entrada de los tipos de datos del EA

Como puedes ver más arriba, he seleccionado datos de tipo entero (int) para todos los parámetros. Hablemos un poco sobre los tipos de datos.

char: El tipo char ocupa 1 byte de memoria (8 bits) y permite expresar en notación binaria 2^8=256 valores. El tipo char puede tener valores positivos y negativos. Sus valores están entre -128 y 127.

uchar : El tipo entero uchar ocupa también 1 byte de memoria, igual que el tipo char , pero a diferencia de este, uchar está destinado únicamente a los valores positivos. El valor mínimo es cero, el valor máximo es 255. La primera letra u en el nombre del tipo uchar es la abreviatura de unsigned .

short: El tamaño del tipo short es de 2 bytes (16 bits) y, por consiguiente, permite expresar un rango de valores igual a 2 elevado a 16: 2^16 = 65 536. Dado que el tipo short tiene signo, y puede tener valores positivos y negativos, tiene un rango de valores entre -32 768 y 32 767.

ushort: El tipo short sin signo es el tipo ushort , que también tiene un tamaño de 2 bytes. El valor mínimo es 0, el valor máximo es 65 535.

int: El tamaño del tipo int es de 4 bytes (32 bits). El valor mínimo es -2 147 483 648 y el máximo es 2 147 483 647.

uint: El tipo entero sin signo es el uint . Ocupa 4 bytes de memoria y permite expresar enteros desde 0 hasta 4 294 967 295.

long: El tamaño del tipo long es de 8 bytes (64 bits). El valor mínimo es -9 223 372 036 854 775 808, el valor máximo es 9 223 372 036 854 775 807.

ulong: El tipo ulong también ocupa 8 bytes y puede almacenar valores desde 0 hasta 18 446 744 073 709 551 615.

Como puede verse en la descripción de los distintos tipos de datos, los tipos enteros sin signo no están diseñados para almacenar valores negativos, cualquier intento de asignarles valores negativos puede llevar a unos resultados impredecibles. Si quieres almacenar valores negativos, no lo puedes hacer en los tipos sin signo (es decir, uchar, uint, ushort, ulong).

Volvamos a nuestro EA. Con respeto a los tipos de datos, estarás de acuerdo conmigo que se supone que tenemos que utilizar los tipos de datos char o uchar, ya que los datos que pretendemos almacenar en ellos son inferiores a 127 y 255 respectivamente. Para una buena administración de la memoria, es la mejor opción. Pero aún así, por conveniencia, escogeremos el tipo int.

Un vez hayas terminado de configurar todos los parámetros necesarios, pulsa el botón Finalizar, y MetaQuotes Editor te va a generar la estructura del código, como se muestra en la siguiente figura.





Para una mejor comprensión, vamos a dividir el código en diferentes secciones.

En la parte superior del código (encabezado) están definidas las propiedades del EA. Como puedes ver, estos son los valores que se especificaron en el MQL5 Wizard en la figura 3.



En esta sección del código, puedes especificar parámetros adicionales, como description (una breve descripción del EA), declarar constantes, incluir archivos adicionales o importar funciones.





Cuando una declaración empieza con el símbolo #, se le llama directiva de preprocesador y no acaba con punto y coma ‘;’ a continuación, otro ejemplo de directivas de preprocesador:

#define :

La directiva #define se usa para la declaración de constantes. Se escribe así

#define identifier token_string

Lo que hace es remplazar identifier cada vez que aparece en tu código por el valor de token_string.

Ejemplo:

#define ABC 100

#define COMPANY_NAME "MetaQuotes Software Corp."

Se reemplazará cada aparición de COMPANY_NAME con la cadena "MetaQuotes Software Corp." o reemplazará cada aparición de ABC por el char (o entero) 100 en tu código.

Puedes encontrar más detalles sobre las directivas de preprocesador en el Manual de MQL5. Vamos a seguir.

La segunda parte del encabezado de nuestro código es la sección parámetros de entrada:





En esta sección, especificamos todos parámetros que usaremos en nuestro EA. Esto incluye todas las variables que van a ser utilizadas por todas las funciones que escribiremos en nuestro EA.



Las variables declaradas en este nivel se llaman Variables globales ya que están disponibles para cualquier función que los pueda requerir en nuestro EA. Los parámetros de entrada son parámetros que se pueden cambiar únicamente fuera de nuestro EA. También podemos declarar otras variables, que manejaremos a lo largo de nuestro EA, pero en esta sección no van a estar disponibles fuera de nuestro EA.

Lo siguiente es la función de inicialización del EA. Es la primera función a la que se llama cuando se ejecuta nuestro EA o se vincula a un gráfico, y se le llama una sola vez.





Esta sección es el mejor sitio para hacer algunas comprobaciones importantes para asegurarnos de que nuestro EA funciona muy bien.



Podemos comprobar si hay suficientes barras para que nuestro EA funcione, etc.

Representa también el mejor sitio para obtener los identificadores que usaremos con nuestros indicadores (indicadores ADX y Moving Average).



Se llama a la función OnDeinit cuando se elimina el EA del gráfico.



Para nuestro EA, lanzaremos los identificadores creados para nuestros indicadores durante la inicialización en esta sección.





Esta función procesa el evento Newtick, que se genera cuando se recibe una nueva cotización para un símbolo.

Ten en cuenta, que el Expert Advisor no puede realizar operaciones de trading si no está autorizado el uso del Expert Advisor en el terminal del cliente (Botón "Auto Trading").





Figura 6. El trading automático está puesto en marcha



En esta sección, se va a escribir la mayor parte de nuestros códigos que va a implementar nuestra estrategia de trading, desarrollada anteriormente.

Ahora que hemos visto las diferentes secciones del código de nuestro EA, vamos a empezar a afinar los detalles de la estructura.

2.2 SECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

input int StopLoss= 30 ; input int TakeProfit= 100 ; input int ADX_Period= 8 ; input int MA_Period= 8 ; input int EA_Magic= 12345 ; input double Adx_Min= 22.0 ; input double Lot= 0.1 ; int adxHandle; int maHandle; double plsDI[],minDI[],adxVal[]; double maVal[]; double p_close; int STP, TKP;

Como puedes ver, hemos añadido más parámetros. Antes de seguir hablando sobre los nuevos parámetros, vamos a comentar algo que se ve ya en el código. Las dos barras inclinadas ‘//’ nos permiten poner comentarios en nuestros códigos. Con los comentarios, podemos saber lo que representan nuestras variables, o que estamos haciendo en este instante concreto en nuestro código. Además, nos ofrece una mejor comprensión de nuestro código. Hay dos maneras básicas de escribir comentarios:

// Otros parámetros …

Es un comentario de una sola línea

/* Es un comentario de varias líneas */

Es un comentario de varias líneas. Los comentarios de varias líneas empiezan con los símbolos /* y se acaban con */.

El compilador ignora todos los comentarios cuando compila tu código.

La utilización de comentarios de una sola línea, para los parámetros de entrada es una buena opción para que nuestros usuarios de EA puedan entender lo que representan estos parámetros. En las propiedades de entrada de EA, nuestros usuarios no podrán ver el parámetro en sí, pero en su lugar, podrán ver los comentarios, tal como se muestran a continuación:

Figura 7. Parámetros de entrada del Expert Advisor



Volvamos a nuestro código...

Hemos decidido añadir más parámetros EA. EA_Magic es el número mágico "magic number" para todos los pedidos de nuestro EA. El valor mínimo de ADX (Adx_Min) se declara como dato de tipo double. El double se utiliza para almacenar constantes de punto flotante, formadas por una parte entera, un punto decimal y una parte fraccionaria.

Ejemplo:

double mysum = 123.5678; double b7 = 0.09876;

El lote de trading "Lot to trade" (Lot) representa el volumen del instrumento financiero que queremos para el trading. A continuación hemos declarado otros parámetros que utilizaremos:

adxHandle se usará para almacenar el identificador del indicador ADX, mientras maHandle se usará para almacenar el identificador del indicador Moving Average. Los parámetros plsDI[], minDI[], adxVal[] son arrays dinámicos que van a almacenar los valores de +DI, -DI y el ADX principal (del indicador ADX) para cada barra en el gráfico. maVal[] es un array dinámico que almacena los valores del indicador Moving Average para cada barra en el gráfico.

Por cierto, ¿qué son los arrays dinámicos? Un array dinámico es un array declarado sin dimensión. En otras palabras, no se especifica ningún valor entre el par de corchetes para indicar su tamaño. De lo contrario, un array estático, tiene definidas sus dimensiones en la declaración.

Ejemplo:

double allbars[20]; // este va ocupar 20 elementos

p_close es una variable que usaremos para almacenar el Close price para la barra a la que vamos a realizar un seguimiento para la comprobación de nuestras transacciones de Compra/Venta.

STP y TKP son para almacenar los valores del Stop Loss y el Take Profit en nuestro EA.

2.3. SECCIÓN DE INICIALIZACIÓN DEL EA

int OnInit () { adxHandle= iADX ( NULL , 0 ,ADX_Period); maHandle= iMA ( _Symbol , _Period ,MA_Period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (adxHandle< 0 || maHandle< 0 ) { Alert ( "Ha ocurrido un error al crear los identificadores de los indicadores -error: " , GetLastError (), "!!" ); }

Obtenemos aquí los identificadores de nuestro indicador, mediante las respectivas funciones de indicadores.

El identificador del indicador ADX se obtiene mediante la función iADX. sus parámetros u argumentos son el símbolo del gráfico (chart symbol)(NULL significa también el símbolo actual en el gráfico actual), el período/intervalo (period/timeframe) del gráfico (0 significa también el período actual en el gráfico actual) y el período del promedio del ADX (ADX averaging period) para calcular el índice (que hemos definido anteriormente en la sección parámetros de entrada).

int iADX(

string symbol, // nombre del símbolo

ENUM_TIMEFRAMES period, // período

int adx_period // período del promedio

);

El identificador del indicador Moving Average se obtiene mediante la función iMA. Tiene los siguientes argumentos:

el símbolo del gráfico (que se puede obtener mediante _symbol , symbol() o NULL para el símbolo actual en el gráfico actual),



el período/intervalo del gráfico (que se puede obtener mediante _period , period() , o 0 para el período actual en el gráfico actual),



el período del promedio de Moving Average (que hemos definido anteriormente en la sección parámetros de entrada),



el desplazamiento "shift " del indicador en relación al gráfico del precio (aquí el desplazamiento es 0 ),



El tipo de Suavizado promedio móvil "Moving average smoothing" (puede ser cualquiera de los siguientes métodos de promediación: Simple Averaging-MODE_SMA, Exponential Averaging-MODE_EMA, Smoothed Averaging-MODE_SMMA o Linear-Weighted Averaging-MODE_LWMA ), y



el precio "price" que se utiliza para el promedio (aquí utilizamos el precio de cierre).

int iMA(

string symbol, // nombre del símbolo

ENUM_TIMEFRAMES period, // período

int ma_period, // período del promedio

int ma_shift, // desplazamiento horizontal

ENUM_MA_METHOD ma_method, // tipo de suavizado

ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // tipo de precio o identificador

);

Consulta el manual de MQL5 para obtener más detalles sobre estas funciones de indicadores. Esto te ayudará a comprender mejor cómo utilizar cada indicador.

Comprobamos otra vez si hay algún error, en el caso de que la función no consiga devolver el identificador, tendremos el error INVALID_HANDLE. Utilizamos la función de aviso para mostrar el error, mediante la función GetlastError.

STP = StopLoss; TKP = TakeProfit; if ( _Digits == 5 || _Digits == 3 ) { STP = STP* 10 ; TKP = TKP* 10 ; }

Hemos decidido almacenar los valores de Stop Loss y Take Profit en las variables STP y TKP que hemos definido previamente. ¿Por qué hacemos esto?

Porque los valores almacenados en los parámetros de ENTRADA "INPUT" son de sólo lectura, no se pueden modificar. Nos tenemos que asegurar ahora de que nuestro EA funciona correctamente con todos los brokers. Digits oDigits() devuelve el número de decimales que definen la precisión del precio actual del símbolo en el gráfico actual. Para un gráfico de precios de 5 o 3 dígitos, multiplicamos tanto el Stop Loss y el Take Profit por 10.

2.4. SECCIÓN DE DESINICIALIZACIÓN DEL EA

Puesto que se llama a esta función siempre que se desactiva el EA o se quita de un gráfico, lanzaremos todos los identificadores de indicadores que se crearon durante el proceso de inicialización. Hemos creado dos identificadores, uno para el indicador ADX y el otro para el indicador Moving Average.



Para lograrlo usaremos la función IndicatorRelease(). Sólo necesita un argumento (el identificador del indicador "indicator handle")

bool IndicatorRelease(

int indicator_handle, // identificador del indicador

);

La función elimina el identificador del indicador y lanza el bloque de cálculo del indicador, si no se ha utilizado.

2.5 LA SECCIÓN ONTICK DEL EA

Lo primero que tenemos que hacer, es comprobar si tenemos bastantes barras en nuestro gráfico. Podemos encontrar el número de barras en el historial de cualquier gráfico, mediante la función Bars. Requiere dos parámetros, el símbolo (se puede obtener mediante _Symbol o Symbol(). Estos dos parámetros devuelven el símbolo actual para el gráfico actual en el cual está nuestro EA) y el período o intervalo del gráfico actual (se puede obtener mediante Period o Period(). Estos dos devuelven el período del gráfico actual de nuestro EA).

Si el número de barras disponibles es inferior a 60, paramos nuestro EA, ya que tenemos bastantes barras en el gráfico. La función Alert muestra un mensaje en una ventana separada. Toma cualquier valor separado por coma, como parámetros/argumentos. En este caso, tenemos solamente una cadena. La inicialización de nuestro EA deja de funcionar según el resultado.

void OnTick () { if ( Bars ( _Symbol , _Period )< 60 ) { Alert ( "Tenemos menos de 60 barras, EA va a salir ahora!!" ); return ; } static datetime Old_Time; datetime New_Time[ 1 ]; bool IsNewBar=false; int copied= CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , 1 ,New_Time); if (copied> 0 ) { if (Old_Time!=New_Time[ 0 ]) { IsNewBar=true; if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_DEBUGGING )) Print ( "Tenemos una nueva barra aquí" ,New_Time[ 0 ], " el tiempo anterior era " ,Old_Time); Old_Time=New_Time[ 0 ]; } } else { Alert ( "Ha ocurrido un error al copiar los datos del historial de los tiempos, error =" , GetLastError ()); ResetLastError (); return ; } if (IsNewBar==false) { return ; } int Mybars= Bars ( _Symbol , _Period ); if (Mybars< 60 ) { Alert ( "Tenemos menos de 60 barras, EA va a salir ahora!!" ); return ; } MqlTick latest_price; MqlTradeRequest mrequest; MqlTradeResult mresult; MqlRates mrate[]; ZeroMemory (mrequest);

El Expert Advisor realizará las operaciones de trading al inicio de cada barra nueva, por lo que es necesario resolver el problema con la identificación de una nueva barra. En otras palabras, queremos asegurarnos de que el EA no va estar comprobando las posiciones Largas/Cortas "Long/Short" en cada tick, queremos que el EA compruebe las posiciones Largas/Cortas sólo cuando haya una barra nueva.

Empezamos declarando una variable estática de fecha y hora Old_Time, que va almacenar el tiempo de barra. La hemos declarado estática, porque queremos que se guarde el valor en la memoria, hasta la siguiente llamada de la función OnTick. Entonces, podremos comparar sus valores con la variable New_Time variable (además del tipo de fecha y hora), que es un array de un elemento para almacenar el nuevo (reciente) tiempo de barra. Declaramos también una variable IsNewBar de tipo booleano y definimos su valor como false. Se hace así, porque queremos que tenga el valor TRUE solamente cuando tenemos una barra nueva.



Utilizamos la función CopyTime para obtener el tiempo de la barra actual. Está función copia el tiempo de barra al array New_Time de un elemento; y si hay éxito, se compara el tiempo de la nueva barra con en el tiempo de la barra anterior. Si los tiempos no son iguales, significa que tenemos una barra nueva, y establecemos la variable IsNewBar a TRUE y guardamos el valor del tiempo de barra actual en la variable Old_Time.



La variable IsNewBar indica que tenemos una barra nueva. Si su valor es FALSE, terminamos la ejecución de la función OnTick.

Echa un vistazo a este código

if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_DEBUGGING )) Print ( "Tenemos una barra nueva aquí " ,New_Time[ 0 ], " el tiempo anterior era " ,Old_Time);

Comprueba la ejecución del modo de depuración y mostrará el mensaje acerca de los tiempos de barras durante el modo de depuración, lo abordaremos más detenidamente.



Lo siguiente que queremos hacer, es comprobar si tenemos bastantes barras para trabajar con ellas. ¿Porqué hacerlo de nuevo? Sólo queremos estar seguros de que nuestro EA funciona correctamente. Cabe señalar que, aunque se llame a la función OnInit sólo una vez cuando está vinculada a un gráfico, se llama a la función OnTick cada vez que haya un nuevo tick (cotización de precio).

Como puedes ver, lo hemos hecho otra vez aquí, pero de manera distinta. Decidimos almacenar el número total de barras en el historial que obtenemos de la expresión

int Mybars= Bars ( _Symbol , _Period );

en una nueva variable, Mybars, declarada dentro de la función OnTick. Es un variable de tipo local, a diferencia de la variable que hemos declarado en la sección de los PARÁMETROS DE ENTRADA de nuestro código. Mientras las variables declaradas en la sección Parámetros de entrada de nuestro código, están disponibles para todas las funciones que las puedan necesitar, dentro de nuestro código, las variables declaradas dentro de una única función son limitadas y están disponibles sólo para esa función. No se pueden utilizar fuera de la misma.

A continuación, hemos declarado algunas variables de tipos de estructuras MQL5, que se utilizarán en esta sección de nuestro EA. MQL5 tiene un buen número de estructuras hechas, lo que simplifica bastante las cosas a los desarrolladores de EA. Vamos a ver las estructuras, una tras otra.

MqlTick

Esta es la estructura utilizada para almacenar los últimos precios de los símbolos.

struct MqlTick

{

datetime time; // Momento de la última actualización de precio

double bid; // Precio de Venta "Bid" actual

double ask; // Precio de Compra "Ask" actual

double last; // Precio de la última transacción (Last)

ulong volume; // Volumen del precio "Last" actual

};

Cualquier variable que se declara del tipo MqlTick se puede fácilmente utilizar para obtener los valores actuales de Ask, Bid, Last yVolume una vez hayas llamado la función SymbolInfoTick().

Así que declaramos latest_price como tipo MqlTick para que podamos utilizarla en la obtención de los precios de Compra "Ask" y Venta "Bid".

MqlTradeRequest

Se utiliza esta estructura para llevar a cabo todas las peticiones de trading para una operación de trading. En su estructura, contiene todos los campos necesarios para realizar una transacción de trading.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Tipo de operación de trading

ulong magic; // ID del Expert Advisor (magic number)

ulong order; // Ticket de orden

string symbol; // Símbolo de la operación de trading

double volume; // El volumen solicitado en lotes

double price; // Precio

double stoplimit; // nivel StopLimit de la orden

double sl; // Nivel Stop Loss de la orden

double tp; // Nivel Take Profit de la orden

ulong deviation; // Desviación máxima aceptable del precio de venta

ENUM_ORDER_TYPE type; // Tipo de orden

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Tipo de ejecución de orden

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Momento de ejecución de la orden

datetime expiration; // Momento de expiración de la orden (para ordenes del tipo ORDER_TIME_SPECIFIED)

string comment; // Comentario de la orden

};

Cualquier variable que se declara del tipo MqlTradeRequest puede ser utilizada para enviar órdenes a nuestras operaciones de trading. Aquí, hemos declarado mrequest del tipo MqlTradeRequest.

MqlTradeResult

Se devuelve el resultado de cualquier operación de trading como una estructura predefinida MqlTradeResult de tipo especial. Cualquier variable que se declara del tipo MqlTradeResult podrá acceder a los resultados de la petición de trading.

struct MqlTradeResult

{

uint retcode; // Código del resultado de la operación

ulong deal; // Ticket de la transacción, si se hace

ulong order; // Ticket de la orden, si se coloca

double volume; // Volumen de transacciones, confirmado por el broker

double price; // Precio de la transacción, confirmado por el broker

double bid; // Precio Venta "Bid" actual

double ask; // Precio de Compra "Ask" actual

string comment; // Comentario del broker de la operación (por defecto, se pone la descripción de la operación)

};

Aquí, hemos declarado mresult del tipo MqlTradeResult.

MqlRates

Se almacena el precio (Open, Close, High, Low), el tiempo, los volúmenes de cada barra y el diferencial de un símbolo en esta estructura. Se puede utilizar cualquier array declarado del tipo MqlRates para almacenar el precio, los volúmenes y el historial de los diferenciales de un símbolo.

struct MqlRates

{

datetime time; // Inicio del período

double open; // Precio de apertura

double high; // El precio más alto del período

double low; // El Precio más bajo del período

double close; // Precio de cierre

long tick_volume; // Volumen del tick

int spread; // Diferencial

long real_volume; // Volumen de trading

};

Aquí, hemos declarado un array mrate[] que servirá para almacenar esta información.

ArraySetAsSeries(mrate, true ); ArraySetAsSeries(plsDI, true ); ArraySetAsSeries(minDI, true ); ArraySetAsSeries(adxVal, true ); ArraySetAsSeries(maVal, true );

A continuación, decidimos establecer los arrays que vamos a utilizar para almacenar los detalles de las barras en series. Esto nos garantiza que los valores que se van a copiar en los array se van a indexar igual que las series de tiempo, es decir, 0, 1, 2, 3, para coincidir con los índices de las barras. Esto se hace mediante l función ArraySetAsSeries().

bool ArraySetAsSeries(

void array[], // array por referencia

bool set // true indica inversión del orden de indexación

);

Cabe señalar que esto también se puede hacer sólo una vez, en la sección de inicialización de nuestro código. Sin embargo, y para simplificar la explicación, he decidido mostrarlo en este punto.

if (! SymbolInfoTick ( _Symbol ,latest_price)) { Alert ( "Ha ocurrido un error al obtener la última cotización de precio -error:" , GetLastError (), "!!" ); return ; }

Utilizamos ahora la función SymbolInfoTick para obtener la última cotización de precio. Esta función tiene dos argumentos – el símbolo del gráfico y la variable de estructura MqlTick (latest_price). Un vez más, si hay un error, lo reportamos.

if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 3 ,mrate)< 0 ) { Alert ( "Ha ocurrido un error al copiar los datos tasas/historial -error:" , GetLastError (), "!!" ); return ; }

A continuación, copiamos la información sobre las últimas tres barras en nuestro array tipo Mqlrates mediante la función CopyRates. La función CopyRates sirve para obtener el historial de los datos con estructura MqlRates de un determinado Símbolo-Período para una cantidad determinada en el array tipo MqlRates.

int CopyRates(

string symbol_name, // nombre del símbolo

ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // período

int start_pos, // posición de inicio

int count, // número de datos que se desea copiar

MqlRates rates_array[] // array donde se copia

);

El nombre del símbolo se obtiene mediante ‘_symbol’, y el período/intervalo se obtiene mediante ‘_period’. Para la posición e inicio, empezaremos desde la barra actual, Bar 0 y contaremos sólo tres barras, Barras 0, 1, y 2. El resultado se almacena en nuestro array mrate[].

El array mrate[] contiene ahora toda la información sobre el precio, tiempo, volúmenes y diferencial de las barras 0 , 1 y 2. Por lo tanto, para obtener los detalles de cualquier barra, utilizaremos lo siguiente:

mrate[bar_number].bar_property

Por ejemplo, podemos conseguir la siguiente información sobre cada barra:

mrate[1].time // Tiempo de inicio Barra 1

mrate[1].open // Precio de apertura Barra 1

mrate[0].high // Precio máximo barra 0 (barra actual), etc.

Luego, se copian todos los valores del indicador en los arrays dinámicos que hemos declarado mediante la función CopyBuffer.

int CopyBuffer(

int indicator_handle, // identificador del indicador

int buffer_num, // número de buffer del indicador

int start_pos, // posición de inicio

int count, // cantidad a copiar

double buffer[] // array donde se copiarán los datos

);

El identificador del indicador es el identificador que hemos creado en la sección OnInit. En cuanto al número de buffers, el indicador ADX tiene tres (3) buffers:

0 - MAIN_LINE,

1 - PLUSDI_LINE,



2 - MINUSDI_LINE.



El indicador Moving Average tiene sólo un (1) indicador:

0 – MAIN_LINE.

Copiamos desde la barra actual (0) hasta las dos últimas barras. De esta manera, el número total de barras a copiar es 3 (barras 0,1 y 2). buffer[] es el array dinámico de destino que habíamos declarado anteriormente – adxVal, plsDI, minDI y maVal.

Como puedes observar de nuevo aquí, intentamos capturar cualquier error que pueda ocurrir durante el proceso de copia. Si hay un error, no hace falta seguir.

Es importante señalar que las funciones CopyBuffer() y CopyRates() devuelven el número total de los registros copiados con éxito, y devuelven -1 en caso de error. Es por eso que estamos comprobando los valores inferiores a 0 (cero), en las siguientes funciones de comprobación de error.

if ( CopyBuffer (adxHandle, 0 , 0 , 3 ,adxVal)< 0 || CopyBuffer (adxHandle, 1 , 0 , 3 ,plsDI)< 0 || CopyBuffer (adxHandle, 2 , 0 , 3 ,minDI)< 0 ) { Alert ( "Ha ocurrido un error al copiar los buffers del indicador ADX -error:" , GetLastError (), "!!" ); return ; } if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , 0 , 3 ,maVal)< 0 ) { Alert ( "Ha ocurrido un error al copiar el buffer del indicador Moving Average indicator -error:" , GetLastError ()); return ; }

En este momento queremos comprobar si ya tenemos una posición de Compra "Buy" o Venta "Sell" abierta, en otras palabras, queremos asegurarnos de que tenemos UNA sola operación de trading de Compra o Venta abierta a la vez. No queremos abrir una nueva Compra, si ya tenemos una abierta, y tampoco queremos abrir una nueva Venta, si ya tenemos una abierta.

Para conseguirlo tenemos, antes que nada, que declarar dos variables de tipo booleano (Buy_opened y Sell_opened) que van a tomar el valor TRUE si ya tenemos una posición abierta, que sea de Compra o Venta.



bool Buy_opened=false; // variable que almacena el resultado de la posición abierta Compra bool Sell_opened=false; if ( PositionSelect ( _Symbol ) ==true) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { Buy_opened = true; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { Sell_opened = true; } }

Para saber si tenemos una posición abierta, utilizamos la función PositionSelect. Esta función devuelve TRUE si ya tenemos una posición abierta y FALSE si no hay ninguna.

bool PositionSelect ( string symbol );

Y tiene como principal argumento/parámetro, el símbolo (par de divisas) que queremos comprobar. Aquí, utilizamos _symbol, puesto que estamos comprobando el símbolo actual (par de divisas).

Si la expresión devuelve TRUE, entonces queremos comprobar si la posición abierta es de Compra o Venta. Para ello, utilizamos la función PositionGetInteger, que nos devuelve el tipo de posición abierta al utilizarla con el modificador POSITION_TYPE. Nos devuelve el Identificador del tipo de posición que puede ser POSITION_TYPE_BUY o POSITION_TYPE_SELL

long PositionGetInteger ( ENUM_POSITION_PROPERTY property_id );

En nuestro caso, lo utilizamos para averiguar cuál de las posiciones está ya abierta. Si es una Venta, almacenamos el valor TRUE en Sell_opened y si es una Compra, almacenamos el valor TRUE en Buy_opened. Vamos a poder utilizar estas dos variables más adelante, cuando estaremos haciendo las comprobaciones de las condiciones de Venta o Compra en nuestro código.

Ahora es el momento de almacenar el precio de cierre correspondiente a la barra que vamos a utilizar en nuestra configuración de Compra/Venta. Recuerda que anteriormente hemos declarado una variable para eso.

p_close=mrate[ 1 ].close;

Hecho esto, pasamos a la siguiente etapa.

bool Buy_Condition_1 = (maVal[ 0 ]>maVal[ 1 ]) && (maVal[ 1 ]>maVal[ 2 ]); bool Buy_Condition_2 = (p_close > maVal[ 1 ]); bool Buy_Condition_3 = (adxVal[ 0 ]>Adx_Min); bool Buy_Condition_4 = (plsDI[ 0 ]>minDI[ 0 ]); if (Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2) { if (Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4) { if (Buy_opened) { Alert ( "Ya tenemos una posición de Compra abierta!!!" ); return ; } mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ; mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.ask, _Digits ); mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.ask - STP* _Point , _Digits ); mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.ask + TKP* _Point , _Digits ); mrequest.symbol = _Symbol ; mrequest.volume = Lot; mrequest.magic = EA_Magic; mrequest.type = ORDER_TYPE_BUY ; mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; mrequest.deviation= 100 ; OrderSend (mrequest,mresult);

Ahora es el momento de empezar a comprobar las condiciones de Compra.



Analicemos la expresión anterior, ya que representa la estrategia que hemos diseñado anteriormente. Estamos declarando una variable del tipo booleano para cada una las condiciones que se deben cumplir antes de colocar una orden. Una variable del tipo booleano sólo puede tener los valores TRUE o FALSE. Por lo tanto, nuestra estrategia de Compra se ha dividido en cuatro condiciones. Si alguna de las condiciones se cumple, se almacena el valor TRUE en nuestra variable booleana, de lo contrario, se almacena el valor FALSE. Vamos a verlas una por una.

bool Buy_Condition_1 = (maVal[ 0 ]>maVal[ 1 ]) && (maVal[ 1 ]>maVal[ 2 ]);

Aquí estamos comprobando los valores de MA-8 en las Barras 0, 1 y 2. Si el valor de MA-8 en la barra actual es superior a su valor en la barra anterior Barra 1 y si también el valor de MA-8 en la Barra 1 es superior a su valor en la Barra 2, significa que MA-8 está creciendo. Esto satisface una de nuestras condiciones de Compra.

bool Buy_Condition_2 = (p_close > maVal[ 1 ]);

Esta expresión comprueba si la precio de cierre de la Barra 1 es mayor que el valor de MA-8 en el mismo período (período de la Barra 1). Si el precio es mayor, eso quiere decir que nuestra segunda condición también se ha cumplido, así que podemos comprobar las otras condiciones. Si no se cumplen las dos condiciones que acabamos de describir, ya no hace falta comprobar las otras condiciones. Es por ello que hemos decidido incluir las siguientes expresiones en estas dos condiciones iniciales (expresiones).

bool Buy_Condition_3 = (adxVal[ 0 ]>Adx_Min);

Ahora queremos comprobar si el valor actual de ADX (el valor de ADX en la Barra 0) es superior al valor mínimo de ADX que hemos declarado en los parámetros de entrada. Si esta condición se cumple, es decir, que el valor de ADX es superior al valor mínimo necesario; queremos también asegurarnos de que el valor plusDI es superior al valor de minusDI. Es lo que hacemos en la siguiente expresión

bool Buy_Condition_4 = (plsDI[ 0 ]>minDI[ 0 ]);

Si se cumplen todas estas condiciones, es decir, devuelven el valor TRUE, entonces queremos asegurarnos de no abrir ninguna posición de Compra nueva si ya tenemos una abierta. Ahora es el momento de comprobar el valor de la variable Buy_opened que hemos declarado anteriormente en nuestro código.

if (Buy_opened) { Alert ( "Ya tenemos una posición de Compra abierta!!!" ); return ; }

Si Buy_opened es TRUE, no queremos abrir otra posición de Compra, por lo que, se muestra un aviso para informarnos y luego volvemos para que nuestro EA espere el próximo tick. Sin embargo, si Buy_opened es FALSE, preparamos nuestros registros mediante la variable MqlTradeRequest del tipo (mrequest) que hemos declarado anteriormente para enviar nuestra orden.

La acción aquí, que es el tipo de la operación de trading, es TRADE_ACTION_DEAL ya que estamos colocando una orden de trading para una ejecución inmediata. Así que, Para modificar una orden, usaremos TRADE_ACTION_MODIFY . Para borrar una orden, usaremos TRADE_ACTION_REMOVE. Para obtener el último precio de Compra ( Ask ), usaremos nuestro latest_price de tipo MqlTick. El precio Stop loss de la orden se obtiene restando nuestro StopLoss en puntos del precio de Compra, mientras se obtiene el precio take profit de la orden sumando nuestro TakeProfit en puntos al precio de Compra. También puedes observar que hemos utilizado la función NormalizeDouble para los valores del precio de Compra, StopLoss y TakeProfit, es una buena práctica para redondear siempre estos precios al número de dígitos del par de divisas antes de enviarlos al servidor de trading.

aquí, que es el tipo de la operación de trading, es ya que estamos colocando NormalizeDouble symbol es el símbolo actual type es el tipo de orden que estamos colocando, aquí estamos colocando una orden de Compra ORDER_TYPE_BUY . Para una orden de Venta, sería ORDER_TYPE_SELL .

es el símbolo actual _Symbol Symbol() ).es el tipo de orden que estamos colocando, aquí estamos colocando una orden de Compra. Para una orden de Venta, sería

type_filling es el tipo de ejecución de la orden; ORDER_FILLING_FOK significa que la transacción se debe ejecutar únicamente para un volumen determinado y a un precio igual o mejor que el precio indicado en la orden. Si no hay volumen suficiente de ofertas en el símbolo de la orden, no se ejecutará la orden.

La función OrderSend() tiene dos argumentos, la variable de tipo MqlTradeRequest y la variable de tipo MqlTradeResult.

bool OrderSend ( MqlTradeRequest & request MqlTradeResult & result );

Como puedes observar, hemos utilizado nuestra variable de tipo MqlTradeRequest y la variable de tipo MqlTradeResult para la colocación de nuestra orden mediante OrderSend.

if (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ) { Alert ( "Se ha colocado con éxito una orden de Compra con Ticket#:" ,mresult.order, "!!" ); } else { Alert ( "No se ha podido completar la orden de Compra -error:" , GetLastError ()); ResetLastError (); return ; }

Después de enviar nuestra orden, vamos a utilizar ahora la variable de tipo MqlTradeResult para comprobar el resultado de nuestra orden. Si se ejecuta nuestra orden con éxito, queremos saberlo, y si no se ejecuta, queremos saberlo también. Con la variable ‘mresult’ de tipo MqlTradeResult podemos acceder al return code de la Operación y también al número de ticket de la orden "order ticket number" si se coloca una orden.



El código de retorno 10009 significa que la petición OrderSend fue llevada a cabo con éxito, mientras 10008 significa que nuestra orden se ha colocado. Por eso hemos comprobado ambos códigos de retorno. Si obtenemos cualquiera de los dos, estamos seguros de que nuestra orden se ha completado o se ha colocado.

Para comprobar una oportunidad de Venta, hacemos las comprobaciones de manera opuesta a lo que hicimos para la oportunidad de Compra, excepto para nuestro ADX que debe ser superior al valor Mínimo indicado.

bool Sell_Condition_1 = (maVal[ 0 ]<maVal[ 1 ]) && (maVal[ 1 ]<maVal[ 2 ]); bool Sell_Condition_2 = (p_close <maVal[ 1 ]); bool Sell_Condition_3 = (adxVal[ 0 ]>Adx_Min); bool Sell_Condition_4 = (plsDI[ 0 ]<minDI[ 0 ]); if (Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2) { if (Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4) { if (Sell_opened) { Alert ( "Ya tenemos una posición de Venta abierta!!!" ); return ; } mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL ; mrequest.price = NormalizeDouble (latest_price.bid, _Digits ); mrequest.sl = NormalizeDouble (latest_price.bid + STP* _Point , _Digits ); mrequest.tp = NormalizeDouble (latest_price.bid - TKP* _Point , _Digits ); mrequest.symbol = _Symbol ; mrequest.volume = Lot; mrequest.magic = EA_Magic; mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL ; mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ; mrequest.deviation= 100 ; OrderSend (mrequest,mresult);

Igual que hicimos en la sección de Compra, estamos declarando una variable del tipo booleano para cada una las condiciones que se deben cumplir antes de colocar una orden. Una variable del tipo booleano sólo puede tener los valores TRUE o FALSE. Por lo tanto, nuestra estrategia de Venta se ha dividido en cuatro condiciones. Si alguna de las condiciones se cumple, se almacena el valor TRUE en nuestra variable booleana, de lo contrario, se almacena el valor FALSE. Vamos a verlas una por una, como hicimos en la sección Compra

bool Sell_Condition_1 = (maVal[ 0 ]<maVal[ 1 ]) && (maVal[ 1 ]<maVal[ 2 ]);

Aquí estamos comprobando los valores de MA-8 en las Barras 0, 1 y 2. Si el valor de MA-8 en la barra actual es inferior a su valor en la barra anterior Barra 1 y si también el valor MA-8 de la Barra 1 es inferior a su valor en la Barra 2, significa que MA-8 está decreciendo. Esto satisface una de nuestras condiciones de Venta.

bool Sell_Condition_2 = (p_close <maVal[ 1 ]);

Esta expresión comprueba si el precio de cierre de la Barra 1 es inferior al valor de MA-8 en el mismo período (período de la Barra 1). Si el precio es inferior, eso quiere decir que nuestra segunda condición también se ha cumplido, así que podemos comprobar las otras condiciones. Si no se cumplen las dos condiciones que acabamos de describir, ya no hace falta comprobar las otras condiciones. Es por ello que hemos decidido incluir las siguientes expresiones en estas dos condiciones iniciales (expresiones).

bool Sell_Condition_3 = (adxVal[ 0 ]>Adx_Min);

Ahora queremos comprobar si el valor actual de ADX (el valor de ADX en la Barra 0) es superior al valor mínimo de ADX que hemos declarado en los parámetros de entrada. Si esta condición se cumple, es decir, que el valor de ADX es superior al valor mínimo necesario; queremos también asegurarnos de que el valor MinusDI es superior al valor de plusDI. Es lo que hacemos en la siguiente expresión

bool Sell_Condition_4 = (plsDI[ 0 ]<minDI[ 0 ]);

Si se cumplen todas estas condiciones, es decir, devuelven el valor TRUE, entonces queremos asegurarnos de no abrir ninguna posición de Venta nueva si ya tenemos una abierta. Ahora es el momento de comprobar el valor de la variable Buy_opened que hemos declarado anteriormente en nuestro código.

if (Sell_opened) { Alert ( "Ya tenemos una posición de Venta abierta!!!" ); return ; }

Si Sell_opened es TRUE, no queremos abrir otra posición de Venta, por lo que, se muestra un aviso para informarnos y luego volvemos para que nuestro EA espere el próximo tick. Sin embargo, si Sell_opened es FALSE, configuramos nuestra operación de Venta, del mismo modo que lo hicimos en la operación de compra.

La principal diferencia reside en la manera de calcular nuestro precio Stop Loss y Take Profit. Además, mientras estamos vendiendo, vendemos todo al precio de Venta "Bid"; es por lo que utilizamos nuestra variable latest_price del tipo MqlTick para obtener el último precio de Venta. Hay otro tipo de orden, que hemos comentado antes, es ORDER_TYPE_SELL.



También, hemos utilizado la función NormalizeDouble para los valores del precio de Venta, StopLoss y TakeProfit, es una buena práctica para redondear siempre estos precios al número de dígitos del par de divisas antes de enviarlos al servidor de trading.

Igual que hicimos con la orden de Compra, también debemos comprobar si nuestra orden de Venta se ha realizado con éxito o no. Así que usamos la misma expresión que en nuestra orden de Compra.

if (mresult.retcode== 10009 || mresult.retcode== 10008 ) { Alert ( "Se ha colocado con éxito una orden de Venta con Ticket#:" ,mresult.order, "!!" ); } else { Alert ( "No se ha podido completar la orden de Venta -error:" , GetLastError ()); ResetLastError (); return ; } }





3. Depuración y pruebas de nuestro Expert Advisor



En este punto, necesitamos probar nuestro EA, para saber si nuestra estrategia funciona o no. También es posible que haya un error o dos en el código de nuestro EA. Veremos esto en la siguiente etapa.



3.1 LA DEPURACIÓN

La depuración de nuestro código nos permite ver su rendimiento línea por línea (si establecemos unos puntos de interrupción "breakpoints") y si observamos algunos errores o fallos en algunos puntos de nuestro código, efectuamos las correcciones necesarias rápidamente, antes de utilizar nuestro código en operaciones de trading en condiciones reales.

Vamos a ver paso a paso el proceso de depuración de nuestro Expert Advisor, primero, estableciendo los puntos de interrupción y después, sin puntos de interrupción. Para ello, asegúrate de que no has cerrado el Editor. En primer lugar, vamos a elegir la gráfica que queremos utilizar para probar nuestro EA. En la barra del menú del Editor, haz clic en Herramientas y luego en Opciones como se muestra a continuación:





Figura 8. Ajustes de las opciones de depuración

Una vez que aparezca la ventana de las Opciones, selecciona el par de divisas y el período/intervalo a utilizar y haz clic en Aceptar:

Antes de iniciar el depurador, vamos a definir los puntos de interrupción. Los Puntos de interrupción nos permiten controlar el comportamiento/rendimiento de nuestro código en unas líneas o puntos determinados. En lugar de recorrer el código de una vez, lo que hace el depurador es detenerse en cada punto de interrupción, esperando que hagas algo. Esto nos permite analizar nuestro código y controlar su comportamiento en cada uno de los puntos de interrupción que hemos definido. Podemos también evaluar los valores de algunas de nuestras variables para ver si todo está funcionando según lo previsto.

Para insertar un punto de interrupción, hay que situarse en la línea de código donde queremos fijar el punto. Hacer un doble clic izquierdo en el campo gris situado en el borde izquierdo de línea de código, verás un pequeño botón azul redondo con un cuadro blanco en su interior. Otra manera de hacerlo, es situar el cursor en cualquier parte de la línea en la que queremos colocar un punto de interrupción y pulsar F9. Para eliminar el punto de interrupción, haz doble clic sobre él o pulsa F9 otra vez.





Figura 10. Colocación de un punto de interrupción



Vamos a definir los puntos de interrupción en cinco líneas distintas de nuestro código.



Para simplificar la explicación, los vamos a etiquetar del 1 al 5.



Para continuar, establece los puntos de interrupción en las 5 líneas de código, como se muestra en la siguiente figura. El punto de interrupción 1 es el que habíamos creado más arriba.





Figura 11. Colocación de puntos de interrupción adicionales



Ahora que hemos acabado de establecer de los puntos de referencia, estamos ya preparados para iniciar el proceso de depuración de nuestro código.

Para iniciar el depurador, pulsa F5 o haz clic en el botón verde de la barra de herramientas del MetaEditor:

Figura 12. Iniciando el depurador

Lo primero que hace el editor es compilar el código, si detecta errores, los mostrará y si no hay ninguno, te indicará que el código se ha compilado con éxito.

Figura 13. Informe de compilación

Ten en cuenta que el hecho de que el código se haya compilado con éxito no significa que está exento de errores. Dependiendo de cómo se ha escrito tu código, puede haber errores de tiempo de ejecución. Por ejemplo, si cualquiera de nuestras expresiones no evalúa correctamente debido a una control escaso, el código se compilará correctamente, pero puede que no funcione correctamente. Ahora pasamos a la acción...

Un vez se haya completado la depuración del código, te va a dirigir al terminal de trading, y vincular el EA al gráfico que has señalado en los ajustes de las opciones de MetaEditor. Al mismo tiempo, te muestra la parte de los parámetros de Entrada del EA. Puesto que no estamos configurando nada, le damos un clic a Aceptar.

Figura 14. Parámetros de entrada del Expert Advisor para la compilación



Ahora verás claramente nuestro EA en la esquina superior izquierda del gráfico.

Una vez empieza OnTick(), se detendrá nada más llegar al punto de interrupción 1.

Figura 15. El depurador se detiene en el primer punto de interrupción.

Verás una flecha verde en esta la línea de código. Esto te indica que la línea de código anterior se ha ejecutado; ahora estamos preparados para ejecutar la línea actual.

Antes de continuar, voy a dar algunas explicaciones. Si te fijas en la barra de herramientas del Editor, te darás cuenta de que los tres botones con flechas curvas que antes eran grises, se han habilitado ahora. Esto se debe a que estamos ejecutando el depurador. Estos botones/comandos sirven para ir paso a paso por el código (Paso con entrada "Step into", Paso sin entrada "Step over" o Paso fuera "Step out").





Figura 16. Comando Paso con entrada



Se utiliza el Paso con entrada para pasar de una etapa de la ejecución del programa a la siguiente etapa, entrando a las funciones a las que se llama en la línea de código. Para ejecutar este comando, haz clic en el botón o pulsa F11. (Usaremos este comando para la depuración Paso a paso de nuestro código).





Figura 17. Comando Paso sin entrada



Por otra parte, Paso sin entrada no entra en las funciones a las que se llama en esta línea de código. Para ejecutar este comando, haz clic en el botón o pulsa F10.





Figura 18. Comando Paso fuera



Haz clic en el botón o pulsa Shift+F11 para ejecutar una etapa del programa que está en un nivel superior.

También verás en la parte baja del Editor la ventana Caja de Herramientas. La pestaña Depurar de esta ventana tiene las siguientes columnas:

Archivo: Muestra el nombre del archivo al que se ha llamado.

Función: Muestra la función actual del archivo al que se ha llamado.

Línea: Muestra el número de la línea de código a partir de la cual se ha llamado a la función en el archivo.

Expresión: En esta columna, se puede especificar el nombre de cualquier expresión/variable a la que quieres controlar a lo largo de nuestro código.

Valor: Muestra el valor de la expresión/variable que hemos introducido en la columna Expresión.

Tipo: Muestra el tipo de dato de la expresión/variable de la columna Expresión.

Volvamos al proceso de depuración...

Lo siguiente que queremos hacer ahora es introducir las variables/expresiones que queremos controlar de nuestro código. Asegúrate de controlar solamente las variables/expresiones que son realmente importantes. Por ejemplo, vamos a controlar lo siguiente:

Old_Time (tiempo de la barra anterior)

(tiempo de la barra anterior) New_Time[0] (tiempo de la barra actual)

(tiempo de la barra actual) IsNewBar (señal o "flag" que indica una barra nueva)



(señal o "flag" que indica una barra nueva) Mybars (total de barras en el historial) –Nuestro EA lo utiliza

Puedes añadir más variables, como los valores de ADX, los valores de MA-8, etc.

Para añadir una expresión/variable, haz doble clic debajo del título Expresión o un clic derecho en la columna Expresión y selecciona Add , como se indica en la figura de abajo.

Introduce la expresión/variable a controlar u observar.

Figura 19. Ventana de observación de las expresiones

Introduce todas las variables/expresiones necesarias...





Figura 20. Añadir las expresiones o variables a observar

Si aún no se ha declarado la variable, su tipo es "Unknown identifier" (excepto las variables estáticas).



Vamos a seguir...





Figura 21. Comando Paso con entrada en acción

Haz un clic en Paso con entrada o pulsa el botón F11 y observa lo que ocurre. Mantén pulsado este botón o F11 hasta llegar al punto de interrupción nº 2, continúa hasta llegar al punto de interrupción nº 4 como se muestra a continuación y observa la ventana de observación de expresiones.









Figura 22. Observación de las expresiones o variables





Figura 23. Observación de las expresiones o variables





Figura 24. Observación de las expresiones o variables

Una vez que haya un nuevo tick, se vuelve a la primera línea de código de la función OnTick(). Y se van a reiniciar todos los valores de nuestras variables/expresiones, debido a este nuevo tick, excepto las variables estáticas. En este caso, tenemos una variable estática Old_Time.





Figura 25. Valores de las variables cuando hay un evento NewTick

Para volver otra vez al proceso, continúa pulsando la tecla F11 y sigue observando las variables en la ventana de observación de expresiones. Puedes detener el depurador y a continuación quitar todos los puntos de interrupción.



Como podrás ver, en el modo de depuración aparece el mensaje "Tenemos una nueva barra aquí...".







Figura 26. El Expert Advisor muestra el mensaje en el modo de depuración



Ejecuta el proceso de depuración de nuevo; pero esta vez sin puntos de interrupción. Sigue observando cada tick y comprobando si se cumple alguna de nuestras condiciones de Compra/Venta, estas colocaran una operación de trading, y puesto que hemos escrito el código de manera que nos informe si se ha colocado una orden con éxito o no, veremos una aviso.





Figura 27. El Expert Advisor coloca una operación de trading durante la depuración

Creo que se puede dejar el EA funcionando unos minutos más, mientras te tomas un café. Una vez hayas vuelto y que hayas ganado un poco de dinero (es broma), haz clic en el botón Detener la depuración (Rojo) del MetaEditor para detener la depuración.





Figura 28. Deteniendo el depurador

Lo que acabamos de hacer realmente aquí es ver que nuestro EA sólo comprueba si hay una operación de trading en la apertura de una nueva barra y que nuestro EA funciona realmente. Todavía hay mucho margen para los ajustes del código de nuestro EA.

Que quede claro que en este punto el Terminal de trading debe estar conectado a Internet, de lo contrario, no funcionará la depuración al no estar en marcha el terminal.

3.2 PROBANDO LA ESTRATEGIA DE NUESTRO EA

Ahora queremos probar nuestro EA mediante el Simulador de Estrategias integrado en el Terminal de trading. Para ejecutar el Simulador de Estrategias, pulsa CONTROL+R o haz un clic en el menú Ver de la barra de menú del Terminal y luego haz clic en el Simulador de Estrategias, como se muestra a continuación.





Figura 26. Ejecución del Simulador de Estrategias

El Simulador (Simulador de Estrategias) aparece en la parte inferior del terminal. Para poder ver todos los ajustes del Simulador, hay que expandir/reajustar la ventana. Para ello, mueve el puntero del ratón hasta la línea señalada con la flecha roja (como se muestra a continuación).





Figura 27. La ventana del Simulador de Estrategias

El puntero del ratón se convierte en una flecha de doble punta, mantén pulsado el ratón y arrastra la línea hacia arriba. Continúa hasta que puedas ver todos los parámetros de la pestaña de configuración.





Figura 28. Pestaña de configuración del Simulador de Estrategias



Selecciona el EA que quieres probar Selecciona el par de divisas a utilizar en la prueba Selecciona el Período/Intervalo a utilizar en la prueba Selecciona Período Personalizado y establece las fechas Define las fechas del período personalizado para la prueba Ejecución en modo Normal Selecciona la cantidad del depósito a utilizar en la prueba en USD Pon Optimización en Deshabilitado (no estamos optimizando ahora, sólo queremos probar) Haz clic en este botón cuando estás listo para ejecutar la prueba.

Antes de pulsar el botón Empezar, vamos a ver las otras pestañas del Simulador.

La pestaña Agentes



El procesador utilizado por el Simulador para la prueba. Dependerá del tipo de procesador de tu ordenador. El mío es un procesador de un (1) sólo núcleo.





Figura 29. La Pestaña Agentes del Simulador de Estrategias



Para un solo agente, verás algo parecido a la siguiente figura:





Figura 30. La Pestaña de Agentes del Simulador de Estrategias durante una prueba

La pestaña Diario



Es aquí donde se muestran todas las actividades durante la prueba.

Figura 31. La pestaña Diario mostrando las actividades de las operaciones



La pestaña Parámetros de entrada

En esta pestaña se indican los parámetros de entrada del EA.





Figura 32. La Pestaña Parámetros de entrada del Simulador de Estrategias



Si queremos optimizar nuestro EA, tendemos que definir los valores de los parámetros del área rodeada.

Empezar indica los valores iniciales de nuestro Simulador.

Paso es la tasa de incremento del valor elegido, y

Parar es el valor final del Simulador.

Sin embargo, en nuestro caso no estamos optimizando nuestro EA, por lo que no vamos a tocar estos parámetros por ahora.

Una vez todo configurado, volvemos a la pestaña Configuración y hacemos clic en el botón Empezar. A continuación, se inicia el Simulador. Todo lo que tienes que hacer ahora, es tomar otra taza de café, si quieres, o, si eres como yo, querrás observar todo el proceso, entonces dirígete a la pestaña Diario.

La pestaña Gráfico



A medida que vayas observando los mensajes en la Pestaña Diario, verás una nueva pestaña, llamada Gráfico, y que acaba de ser generada. Cuando cambias a la pestaña Gráfico, verás como aumenta o disminuye el gráfico en función de los resultados de tus operaciones.





Figura 33. El resultado gráfico del la prueba del Expert Advisor



La pestaña Resultados



Una vez finalizada la prueba, verás otra pestaña, llamada Resultados. Al cambiar a la pestaña Resultados, verás el informe de la prueba.





Figura 34. La pestaña Resultados del Simulador de Estrategias, mostrando el informe de la prueba

Puedes ver el Beneficio bruto (Gross Profit), el Beneficio neto (Net Profit), el Total de transacciones, el total de transacciones no rentables y mucho más. Es muy interesante observar que tenemos unos 1 450,00 USD en el período que hemos elegido para nuestra prueba. Por lo menos, tenemos algo de beneficio.

Quiero dejar algo muy claro aquí. Descubrirás que los ajustes de los parámetros del EA que ves en el Simulador de Estrategias son distintos a los ajustes iniciales de los parámetros de entrada del EA. Acabo de demostrar que puedes cambiar cualquiera de estos parámetros de entrada para aprovechar mejor de tu EA. En lugar de utilizar un período de 8 para el Moving Average y el ADX, lo he cambiado a 10 para el Moving Average y a 14 para el ADX. He cambiado también el Stop Loss de 30 a 35. Por último, pero no menos importante, he decido utilizar un intervalo de 2 horas. Y recuerda, este es el Simulador de Estrategias.

Si quieres ver un informe completo de la prueba, haz un clic derecho en cualquier sitio de la pestaña Resultados, aparecerá un menú. Desde este menú, selecciona ‘Guardar como Informe’.





Figura 35. Almacenamiento de los resultados de la prueba

Aparecerá la ventana de diálogo de Guardar, escribe un nombre para tu informe (si quieres, sino deja el nombre por defecto) y haz clic en el botón Guardar. Se guardará el informe completo en formato HTML.

Para ver el gráfico de la prueba realizada, haz clic en Abrir Gráfico y se mostrará el gráfico.



Figura 36. Gráfico de los resultados de la prueba



Eso es todo, hemos escrito y probado con éxito nuestro EA y ahora tenemos un resultado con el cual podemos trabajar. Puedes volver a la pestaña de Configuración del Simulador de Estrategias y hacer la prueba con otros intervalos de tiempo/períodos.

Tarea

Quiero que lleves a cabo pruebas con diferentes pares de divisas, diferentes períodos, diferentes Stop Loss, diferentes Take Profit y comprobar el rendimiento del EA. Puedes incluso probar otros valores de Moving Average y ADX. Como he dicho antes, está es la esencia del Simulador de Estrategias. Me gustaría también que compartáis vuestros resultados conmigo.

Conclusión



En esta guía paso a paso, hemos podido ver cuáles son los pasos básicos para escribir un Expert Advisor sencillo, basándonos en una elaborada estrategia de trading. También hemos visto cómo se hace la comprobación de errores de nuestro EA mediante el depurador. Además, hemos explicado la forma de probar el rendimiento de nuestro EA mediante el Simulador de Estrategias. Con esto, hemos podido ver el potencial y la solidez del nuevo lenguaje MQL5. Nuestro EA aún no es perfecto ni completo, ya que todavía se le deben aplicar muchas mejoras antes de poder utilizarlo en condiciones reales.

Aún queda mucho por aprender y te recomiendo leer el artículo de nuevo, junto al manual de MQL5, y probar todo lo que has aprendido en este artículo, y te aseguro que podrás escribir Expert Advisors en un futuro no muy lejano.

Feliz codificación.