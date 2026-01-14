Este script te permite obtener cotizaciones de la bolsa de criptomonedas Binance y mostrarlas en una ventana de tokens personalizada.

Para ejecutar el script:

1. En la configuración del terminal en la pestaña Asesores permita WebRequest e introduzca la dirección del sitio: https://api.binance.com.

2. Coloca el archivo BinanceQuotesDownloader en la carpeta Scripts del catálogo de la terminal MT5.

3. 3. Haga doble clic para ejecutarlo.

4. Abra View -> Symbols, se abrirá una ventana y seleccione Custom -> Binance, aparecerá una lista de criptodivisas Binance, haga doble clic para seleccionar las criptodivisas deseadas.

5. Abra un nuevo gráfico de criptodivisas Archivo -> Nuevo Gráfico -> Personalizado -> Binance

6. En la pestaña Expertos puede ver el proceso de carga de cotizaciones.





Listo. Ahora puede ver las cotizaciones de criptodivisas, conectar indicadores personalizados y analizar el mercado.







